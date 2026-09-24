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നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച; കോച്ചിംഗ് സെൻ്റർ ഉടമയുടെ മകന് രണ്ട് വർഷം വിലക്ക്, ഫലം തടഞ്ഞുവെച്ചു
സെപ്റ്റംബർ 19-ന് എൻ.ടി.എ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ആദിത്യയുടെ ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വരാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി 2027 പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനും വിദ്യാർഥിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.
Published : September 24, 2026 at 9:51 AM IST
മുംബൈ: ഈ വർഷം രാജ്യമൊട്ടാകെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുടെ മകന് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ നിന്നും രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻടിഎ). മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാതൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ കോച്ചിംഗ് സെൻ്റർ ഉടമയും കേസിൽ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുമുള്ള ശിവരാജ് മൊട്ടേഗാവുങ്കറുടെ മകൻ ആദിത്യ മൊട്ടേഗാവുങ്കർക്കെതിരെയാണ് എൻ.ടി.എ കർശന നടപടിയെടുത്തത്.
സെപ്റ്റംബർ 19-ന് എൻ.ടി.എ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ആദിത്യയുടെ ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വരാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി 2027 പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനും വിദ്യാർഥിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.
സി.ബി.ഐ കണ്ടെത്തലുകൾ
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി.ബി.ഐയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം, നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്ന എൻ.ടി.എ പാനലിലെ അംഗമായിരുന്ന പി.വി കുൽക്കർണിയിൽ നിന്ന് രസതന്ത്രം (കെമിസ്ട്രി) ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകാൻ ശിവരാജ് മൊട്ടേഗാവുങ്കർ 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നു. കുൽക്കർണിയുടെ കോച്ചിംഗ് ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആദിത്യക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
മെയ് 3-ന് നടന്ന പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന്, ജൂൺ 21-നാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയ ആദിത്യയുടെ ഫലം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും എൻ.ടി.എ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താൻ യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മെയ് 3-ലെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടീസിൻ്റെ പേരിൽ ജൂൺ 21-ലെ പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞുവെച്ചത് എന്തിനാണെന്നുമാണ് വിദ്യാർഥി വിശദീകരണത്തിൽ ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ.ടി.എയുടെ നടപടി.
രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം സി.ബി.ഐ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
13 പേര് അറസ്റ്റില്
പരീക്ഷാ അട്ടിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 13 പ്രധാന പ്രതികളെയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരും നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ പാനലിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പ്രമുഖ വിഷയാധിഷ്ഠിത വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് സി.ബി.ഐയുടെ വലയിലായത്. പി.വി. കുൽക്കർണി (രസതന്ത്രം വിദഗ്ധൻ), മനീഷ ഗുരുനാഥ് മന്ഥാരെ (ബയോളജി വിദഗ്ധ) , മനീഷ സഞ്ജയ് ഹവിൽദാർ (ഫിസിക്സ് വിദഗ്ധ) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലാവരിലെ പ്രധാനികള്.
ഇവർക്ക് പുറമെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാതൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആർ.സി.സി കോച്ചിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉടമ പ്രൊഫസർ ശിവരാജ് മൊട്ടേഗാവുങ്കർ, പുണെ എ.പി.എം.എ കോച്ചിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ തേജ്വസ് ഹർഷദ്കുമാർ ഷാ, ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, ഗുരുഗ്രാം, നാസിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ഇടനിലക്കാർ എന്നിവരും അറസ്റ്റിലായ 13 പേരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
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