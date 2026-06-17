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ടെലഗ്രാം പൂട്ടിക്കെട്ടി, കാവലിന് സൈന്യം; നീറ്റ് പരീക്ഷ 'നീറ്റായി' നടത്താന് സർക്കാരിന്റെ സുരക്ഷാ കോട്ട ഇങ്ങനെ
ഈ വരുന്ന ജൂൺ 21നാണ് നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ നടക്കുക. ടെലിഗ്രാം നിരോധനം, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടൽ തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് പേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനായി ഏജൻസി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : June 17, 2026 at 5:47 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) നടത്തുന്ന നീറ്റ്–യുജി 2026 പുനഃപരീക്ഷയുടെ മുന്നോടിയായുള്ള അവസാനഘട്ട തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. പരീക്ഷയിൽ ഇത്തവണ യാതൊരു തരത്തിലും ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂടുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ വരുന്ന ജൂൺ 21നാണ് നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ നടക്കുക. ടെലിഗ്രാം നിരോധനം, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേനയുടെ സഹായം തേടൽ തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് പേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനായി ഏജൻസി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
1. ടെലഗ്രാമിന് താല്ക്കാലിക നിരോധനം
നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രമുഖ മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാമിന് താല്ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ പ്രത്യേക ശുപാർശയെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം ഈ അടിയന്തര ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നീറ്റ് റീ-പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ദിവസവും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 2026 ജൂൺ 22 വരെയുള്ള നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ടെലഗ്രാമിൽ നിലവിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ജൂൺ 30 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നവർ ഐസൊലേഷനിൽ
ജൂൺ 21 വരെ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പേപ്പർ സെറ്റർമാരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുറംലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും അവർക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. പേപ്പർ സെറ്റർമാർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, വ്യക്തിഗത ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
3. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേന
പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഇല്ലാതാക്കാനായി രാജ്യത്തുടനീളം നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഹബ്ബുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഇരുപതിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. ഇതിനായി എംഐ 17 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.
ഇവ ഇരുനൂറിലധികം സർവീസുകൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 18 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള, അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ പാക്കറ്റുകൾ രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരീക്ഷാ ഹബ്ബുകളിലും കൃത്യസമയത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വ്യോമസേനയുടെ ചുമതല. ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു മോക്ക് ഡ്രിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
4. ചോദ്യപേപ്പർ സിഐഎസ്എഫിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ
പേപ്പറുകൾ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ ആയിരിക്കും. ജൂൺ 7ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട (എംഎച്ച്എ) ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണിത്. ചോദ്യപേപ്പർ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നോ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നോ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ്, സിഐഎസ്എഫ്, സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും.
5. മൾട്ടി-ലെയർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം
പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിലുടനീളം തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തോടെ എൻടിഎ ഒരു മൾട്ടി-ടയർ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമക്കേടുകളും മറ്റ് അപകടസാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പതിവായി ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഇതിനായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുടനീളം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6. ബയോമെട്രിക്, ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബയോമെട്രിക് ഹാജർ സംവിധാനങ്ങളും ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ, ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തത്സമയ സിസിടിവി നിരീക്ഷണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനയും മറ്റും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വ്യാജ വാർത്തകളും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറക്കി
നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷാ സിറ്റി സ്ലിപ്പും അഡ്മിറ്റ് കാർഡും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഇവ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 551 നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തുള്ള 14 നഗരങ്ങളിലുമായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പുനഃപരീക്ഷ നടക്കുക. പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5.15 വരെ ഒറ്റ ഷിഫ്റ്റിൽ നടക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ neet.nta.nic.in പരിശോധിക്കാം
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