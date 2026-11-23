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എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി ഗുണനിലവാരം; വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വ്യക്തവും എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതും വിദ്യാർഥി സൗഹൃദവുമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് എൻസിഇആർടി
By ANI
Published : November 23, 2026 at 7:50 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഗൗരവമായി കാണുന്നതായി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂകേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അറിയിച്ചു. വിഷയം മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും വീഴ്ച വരുത്തിയ അച്ചടിശാലകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വ്യക്തവും എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതും വിദ്യാർഥി സൗഹൃദവുമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് എൻസിഇആർടി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവർത്തിച്ചു. അച്ചടിയിലെ പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തര പരിശോധനയ്ക്കാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രിൻ്റർമാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും കൗൺസിൽ ഉറപ്പുനൽകി.
10-ാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ തീരെ ചെറുതും മങ്ങിയതുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകനായ വിനീത് ജിൻഡാൽ സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വിഷയം ചർച്ചയായത്. മോശം അച്ചടി കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണിന് ആയാസവും തലവേദനയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും സമാനമായ പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻസിഇആർടിയുടെ അടിയന്തര പ്രതികരണം.
ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ: കോടതി നോട്ടിസ്
അതേസമയം, 12-ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി തേടിയുള്ള ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. നവംബർ നാലിന് പരിഗണിച്ച ഹർജിയിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂകേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ), എൻസിഇആർടി, കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചത്.
ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ വാസുദേവ് സാംബ്രെ, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് ശർമ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കോടതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകി. പീതംപുര സ്വദേശിയായ വിശാൽ ദുവ തനിക്കും മറ്റ് 10 രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. അഭിഭാഷകൻ നിതിൻ മംഗ്ല മുഖേനയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.
ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
12-ാം ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനാകാത്ത സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഗണിതശാസ്ത്ര പരീക്ഷയിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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അക്കൗണ്ടൻസി, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നീ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീണ്ട കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കായി വലിയൊരു സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് പാഠഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ അറിവും പ്രായോഗിക ശേഷിയും തെളിയിക്കാനുള്ള സമയം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. 2024 നവംബർ 25, 26 തീയതികളിൽ നടന്ന സിബിഎസ്ഇ പാഠ്യപദ്ധതി സമിതിയുടെ 70-ാമത് യോഗത്തിൽ 12-ാം ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റർ അനുവദിക്കാനുള്ള ശിപാർശ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സിബിഎസ്ഇ, എൻസിഇആർടി, നാഷണൽ അസസ്മെൻ്റ് സെൻ്റർ എന്നിവരെ എതിർകക്ഷികളാക്കിയാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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