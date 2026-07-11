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എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ; കോൺഗ്രസ്-വിഭജന വിവരണം തിരുത്തി, ഹിറ്റ്ലർ പരാമർശം ഒഴിവാക്കി, സവർക്കറെ ഉൾപ്പെടുത്തി
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെയും നാസി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ശക്തികളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ തേടി എന്ന പൊതുവായ വിവരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : July 11, 2026 at 4:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് എൻസിഇആർടി എട്ടാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിൽ വ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. ജുഡീഷ്യറി അധ്യായം പൂർണമായും മാറ്റിയതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച വിവരണത്തിലും, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വി ഡി സവർക്കറുടെ സ്വരാജ് ആവശ്യവും പുതുതായി പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജുഡീഷ്യറിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ അധ്യായത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തെറ്റായതും അനുചിതവുമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സുപ്രീം കോടതി, പഴയ പതിപ്പിൻ്റെ അച്ചടി, ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ പിൻവലിക്കാനും പുതിയ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും എൻസിഇആർടിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അധ്യായം പുനഃപരിശോധിച്ച് പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. മുൻ പതിപ്പിലെ പിഴവുകൾ സംബന്ധിച്ച് എൻസിഇആർടി ക്ഷമാപണവും രേഖപ്പെടുത്തി.
സവർക്കറും പുതിയ ജുഡീഷ്യറി അധ്യായവും
പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറുടെ സ്വരാജ് ആവശ്യവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ആവശ്യം വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ, 1925-ൽ സവർക്കറും സ്വരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായുള്ള പരാമർശം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ജുഡീഷ്യറിയെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം പൂർണമായും പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി, കേസുകളുടെ കാലതാമസം, ജഡ്ജിമാർക്കെതിരായ പരാതികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ അധ്യായം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 32, 226 പ്രകാരമുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണം, പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി, ട്രൈബ്യൂണലുകൾ, മധ്യസ്ഥത, ബദൽ തർക്കപരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇ-ഫയലിംഗ്, ഹൈബ്രിഡ് കോടതി വിചാരണ, കോടതി നടപടികളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയ ആധുനിക നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ഒൻപതാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠ്യപദ്ധതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം, റഷ്യൻ വിപ്ലവം, നാസിസത്തിൻ്റെ ഉദയം തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റി.
പകരം, ആദ്യകാല മനുഷ്യചരിത്രം, ഹാരപ്പൻ നാഗരികത, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, ഈജിപ്ത്, ചൈന എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുരാതന നാഗരികതകൾക്കും ഇന്ത്യൻ വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തിനുമാണ് പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രവും ഭരണഘടനയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് എൻസിഇആർടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്
വിഭജനവും നേതാജിയും; ചരിത്ര വിവരണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിഭജനവും സംബന്ധിച്ച അധ്യായത്തിലാണ് ശ്രദ്ധേയമായ തിരുത്തലുകൾ. മുൻ പതിപ്പിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വിഭജനത്തെ എതിർത്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഏക മാർഗമെന്ന് അംഗീകരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാമർശം. പുതിയ പതിപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിഭജനത്തെ വ്യാപകമായി എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും, അത് സ്വീകരിച്ചതാണ് ഏക പരിഹാരമായിരുന്നോ എന്നത് ഇന്നും ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചാവിഷയമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിഭജനകാലത്ത് ഉണ്ടായ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നിസഹായരായിരുന്നുവെന്ന പരാമർശവും ഒഴിവാക്കി.
അതേസമയം, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിലും മാറ്റം വരുത്തി. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെയും നാസി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ശക്തികളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ തേടി എന്ന പൊതുവായ വിവരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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