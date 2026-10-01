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ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ 'രാമരാജ്യം'; പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി എൻസിഇആർടി
അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ച് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് പാർട്ട് രണ്ട് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത്
Published : October 1, 2026 at 11:13 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: എൻസിഇആർടി പുറത്തിറക്കിയ ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ പുതിയ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാമരാജ്യ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശം. സുതാര്യത, അനുകമ്പ, ക്ഷേമം എന്നീ തത്ത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണത്തിൻ്റെ മാതൃകയായാണ് ഗാന്ധിജി രാമരാജ്യത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. വിഷയം ഇതിനോടകം രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ച് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് പാർട്ട് രണ്ട് എന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഭരണവും പൊതുനയവും എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുള്ളത്.
ഭരണാധികാരികളുടെ കടമകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി പ്രജാസുഖേ സുഖം രാജ്ഞഃ, പ്രജാനാം ച ഹിതേ ഹിതം എന്ന സംസ്കൃത ശ്ലോകവും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ സന്തോഷം കുടികൊള്ളുന്നതെന്നും ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യമാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ താത്പര്യമെന്നുമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർഥം.
രാമരാജ്യവും സദ്ഭരണവും
സത്യസന്ധത, സുതാര്യത, അനുകമ്പ, ക്ഷേമം, ജനകേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണം എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയായാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി രാമരാജ്യത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന് പാഠപുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നു. രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുരാതനകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൂട്ടായ സങ്കല്പങ്ങളെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. രാമായണത്തിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാമചരിതമാനസത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന രാമരാജ്യം സദ്ഭരണത്തിൻ്റെയും മികച്ച സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നായാണ് പാഠപുസ്തകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ഭരണം എന്നത് സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അത് കേവലം അധികാരം പ്രയോഗിക്കൽ മാത്രമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും വേദ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേദകാലം മുതൽ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും വരെ ഭരണത്തെ കേവലം അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായല്ല മറിച്ച് പവിത്രമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം എക്കാലവും നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് അധ്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ അധികാരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിലെ സമാധാനം, സമൃദ്ധി, നീതി, ക്ഷേമം എന്നിവയിലൂടെയാണ് സദ്ഭരണം അളക്കപ്പെടുന്നത്. നീതിപൂർവമായ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന രാജധർമം എന്ന വിശാലമായ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അധ്യായത്തിൽ ഈ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പാഠ്യപദ്ധതിയും കാവിവത്കരണ ആരോപണവും
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020, നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ സ്കൂൾ എജ്യുക്കേഷൻ 2023 എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ പഠനസാമഗ്രികൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗം പാഠപുസ്തകം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എൻസിഇആർടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ സിലബസിൽ ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായി ആറ് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. വിദ്യാർഥികളിൽ ഭരണഘടനാപരമായ മൂല്യങ്ങളും പൗരബോധവും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മതപരമായ പുരാണങ്ങൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം. രാമരാജ്യം തുടങ്ങിയവ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാവിവത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും വിമർശകരും ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇത് കാവിവത്കരണമല്ലെന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരാതനവും പാരമ്പര്യവുമായ ഭരണമാതൃകകളെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുമാണ് എൻസിഇആർടിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
ഗാന്ധിജിയുടെ രാമരാജ്യ സങ്കല്പം
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയപ്രകാരമുള്ള രാമരാജ്യം എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതപരമായ ഭരണകൂടമോ ഹൈന്ദവ രാജ്യവുമല്ല മറിച്ച് ധാർമികതയും നീതിയും സമത്വവും അടിസ്ഥാനമായ ആദർശ ഭരണസംവിധാനമാണ്. രാമരാജ്യം എന്നാൽ ഹിന്ദു രാജ് അല്ലെന്നും സത്യവും നീതിയും വാഴുന്ന ദൈവീകരാജ്യമാണെന്നും ഗാന്ധിജി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് രാമനും റഹീമും ഒന്നാണെന്നും സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും ഏക ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
സത്യം, അഹിംസ, കാരുണ്യം, ധർമം എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള പൗരന്മാരുടെ പരസ്പര ഇടപെടലുകളാണ് രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. രാജാവായാലും സാധാരണക്കാരനായാലും എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളും നീതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സമൂഹമാണിത്. സമ്പന്നർ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സമ്പത്ത് സ്വന്തം ആർത്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കാതെ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാവൽക്കാരായി വർത്തിക്കണമെന്ന ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് സിദ്ധാന്തവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള പൗരന് പോലും വിപുലവും ചെലവേറിയതുമായ നടപടിക്രമങ്ങളില്ലാതെ വേഗത്തിലുള്ള നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന യഥാർഥ ജനാധിപത്യമാണ് രാമരാജ്യമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. രാമരാജ്യത്തിൻ കീഴിൽ നായയ്ക്ക് പോലും നീതി ലഭിച്ചതായി കവികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിനെയോ റഷ്യയുടെ സോവിയറ്റ് ഭരണത്തെയോ ഇറ്റലിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തെയോ ജർമനിയുടെ നാസി ഭരണത്തെയോ അനുകരിക്കുക എന്നല്ല അർഥമാക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ ധാർമിക അധികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയാണ് രാമരാജ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് പകരം ഒരു ദേശീയ അധിനിവേശ സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാമരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വന്തം ദേശീയ സൈന്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരിക്കലും ധാർമികമായി സ്വതന്ത്രമാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുറച്ചുപേർ മാത്രം സമ്പത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന അനീതി നിറഞ്ഞ അസമത്വങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ രാമരാജ്യം ഉണ്ടാകില്ല.
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എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ഹിന്ദുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതാണ് രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യമെന്നും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിരുന്നു. രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ആത്മപരിശോധനയാണെന്നും സ്വന്തം തെറ്റുകൾ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയും അയൽക്കാരുടെ തെറ്റുകൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർഥ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഏക മാർഗമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.
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