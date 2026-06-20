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നീറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചത് നാഗ്‌പൂരില്‍; പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് സെന്‍റര്‍ ലഭിച്ചത് അബുദാബിയില്‍, പരിഹാരവുമായി എന്‍ടിഎ

ഇന്നലെ അഡ്‌മിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് സെന്‍റര്‍ അനുവദിച്ചത് അബുദാബിയാണെന്ന് മനസിലായത്.

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Representative image. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 12:50 PM IST

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മുംബൈ: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ നാളെ നടക്കാനിരിക്കെ നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി വീണ്ടും വിവാദത്തില്‍. നാഗ്‌പൂരില്‍ നിന്നും പരീക്ഷയ്‌ക്ക് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് സെന്‍റര്‍ അനുവദിച്ചത് അബുദാബിയില്‍. നാഗ്‌പൂര്‍ സ്വദേശിയായ അബ്‌ദുള്ള മുഹമ്മദ് താലിബിനാണ് അബുദാബിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂളില്‍ സെന്‍റര്‍ ലഭിച്ചത്. പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പോലും എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത മകന്‍ ഇനിയെങ്ങനെ പരീക്ഷയെഴുതുമെന്ന ആശങ്കയിലായി കുടുംബം.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് വിദ്യാര്‍ഥി അബ്‌ദുള്ള മുഹമ്മദ് താലിബ് പരീക്ഷയ്‌ക്കുള്ള അഡ്‌മിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്‌തത്. അപ്പോഴാണ് സെന്‍റര്‍ അനുവദിച്ചത് കണ്ട് കുടുംബം ഞെട്ടിയത്. വിദ്യാര്‍ഥിയാകട്ടെ നാളെ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലായി. പരീക്ഷ സെന്‍റര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അബുദാബി ഓപ്‌ഷനായി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. മൂന്ന് സമീപ ജില്ലകളിലെ സെന്‍ററുകള്‍ മാത്രമാണ് ഓപ്‌ഷനായി നല്‍കിയിരുന്നത്.

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സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ കുടുംബം ഹെല്‍പ്പ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു. പ്രശ്‌നത്തെ കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയോട് ഒരു ഇമെയില്‍ അയക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരീക്ഷ നാളെയായതിനാല്‍ ഇനി മറ്റ് ജില്ലകള്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ പോലും പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് നാഗ്‌പൂരില്‍ തന്നെ സെന്‍റര്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്കും പോകാൻ ഇനി സമയമില്ല. എന്‍റെ മകൻ ഇന്നലെ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. അവന്‍റെ കൈവശം പാസ്‌പോർട്ട് പോലുമില്ലെന്ന്" മാതാവ് പറഞ്ഞു.

എന്‍ടിഎയെ വിമര്‍ശിച്ച് മന്ത്രി: പ്രശ്‌നത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ മഹാരാഷ്‌ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. അനീസ്‌ മുഹമ്മദ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ എന്‍ടിഎയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെ എന്‍ടിഎ ഡയറക്‌ടര്‍ വിഷയത്തില്‍ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര സാധ്യമാകാത്തത് കൊണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് നാഗ്‌പൂരിൽ തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രവും അനുവദിച്ചു. ആശങ്കകള്‍ക്കൊടുവില്‍ നാളെ നാഗ്‌പൂരിലെ സെന്‍ററിലെത്തി അബ്‌ദുള്ള മുഹമ്മദ് താലിബ് സമാധാനത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതും.

ഇന്ന് മോക്ക്ഡ്രില്‍: നാളെ പുനഃപരീക്ഷ നടക്കാനിരിക്കെ ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി മോക്ക് ഡ്രില്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. അതേസമയം, പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം വിമർശനം കടുപ്പിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ എഴുതുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിലെ ക്രമക്കേടുകൾ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ എൻടിഎ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

NEET
NEET UG EXAM
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ
NTAS MISMANAGEMENT
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