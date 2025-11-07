ETV Bharat / education-and-career
പത്താം ക്ലാസ് മതി, മില്മയില് ജോലിയും കൈ നിറയെ ശമ്പളവും; 338 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള് അപേക്ഷിക്കൂ
തിരുവനന്തപുരം, മലബാർ റീജിയണുകളിലായിട്ടാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകർഷകമായ ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസും. പ്രായ പരിധി 40 വയസ്. കൂടുതലറിയാം.
Published : November 7, 2025 at 11:34 AM IST
മലയാളികള്ക്ക് മില്മ എന്നത് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നല്ല. മില്മ, കേരളം കണി കണ്ടുണരുന്ന നന്മ എന്നാണല്ലോ മില്മയുടെ ആപ്തവാക്യം. മില്മയുടെ പാല് എത്താത്ത വീട് കേരളത്തില് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. പാല് മാത്രമല്ല നെയ്യ്, തൈര്, ഐസ്ക്രീം, പേഡ തുടങ്ങി പല പാല് ഉത്പന്നങ്ങളും മില്മയില് ലഭിക്കും.
ഇതിനൊക്കെ പുറമെ മില്മ ജോലിയും തരും. ഇപ്പോള് അതിനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മില്മ കേരള സഹകരണ പാല് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷന്റെ മേല്നോട്ടത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം, മലബാർ റീജിയണല് യൂണിയനുകളാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം.
നോട്ട് ദി പോയിന്റ്...
- ആകെ ഉള്ളത് 339 ഒഴിവുകള്
- തിരുവനന്തപുരം റീജിയണ് - 20 തസ്തികകളിലായി 198 ഒഴിവുകള്
- മലബാർ റീജിയണ് - 23 തസ്തികകളിലായി 140 ഒഴിവുകള്
- അപേക്ഷകള് നവംബർ 27 വരെ സമർപ്പിക്കാം.
ഒഴിവുകള് - തിരുവനന്തപുരം റീജിയണ്
ഓഫിസർ കാറ്റഗറി (40 ഒഴിവുകള്)
- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കല്) - 3
- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (മെക്കാനിക്കല്) - 3
- അസിസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫിസർ - 7
- അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറി ഓഫിസർ - 15
- അസിസ്റ്റന്റ് എച്ച്ആർഡി ഓഫിസർ - 2
- അസിസ്റ്റന്റ് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ഓഫിസർ - 4
- അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ - 4
- ജൂനിയർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫിസർ - 2
നോണ് ഓഫിസർ കാറ്റഗറി (64 ഒഴിവുകള്)
- സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ - 2
- ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് - 12
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (എംആർഎസി) - 4
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) - 5
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) - 4
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (ബോയിലർ) - 4
- ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് - 4
- മാർക്കറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്റ് - 3
- ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ (പി&ഐ) - 23
- സെക്രട്ടേറിയല് അസിസ്റ്റന്റ് - 3
പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കാറ്റഗറി (94 ഒഴിവുകള്)
- ഡ്രൈവർ കം ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് 2 - 1
- പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 - 93
മലബാർ റീജിയണ്
ഓഫിസർ വിഭാഗം
- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (മെക്കാനിക്കല്) - 2
- അസിസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫിസർ - 4
- അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറി ഓഫിസർ - 7
- അസിസ്റ്റന്റ് എച്ച്ആർഡി ഓഫിസർ - 1
- അസിസ്റ്റന്റ് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ഓഫിസർ - 3
- അസിസ്റ്റന്റ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ - 1
- അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ - 1
- അസിസ്റ്റന്റ് പർച്ചേസ് ഓഫിസർ -3
- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പ്രോജക്ട്) - 1
- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (മെക്കാനിക്കല് പ്രോജക്ട്) - 1
- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രോജക്ട്) - 1
- അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറി ഓഫിസർ (പ്രോജക്ട്) - 4
നോണ് ഓഫിസർ കാറ്റഗറി (64 ഒഴിവുകള്)
- സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ - 5
- ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് - 24
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (എംആർഎസി) - 4
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) - 9
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (ഇലക്ട്രോണിക്സ്) - 3
- ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (ബോയിലർ/ഫിറ്റർ) - 1
- ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് - 4
- മാർക്കറ്റിങ് ഓർഗനൈസർ - 3
- മാർക്കറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്റ് - 1
- ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ (പി&ഐ) - 10
പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കാറ്റഗറി
- പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 3 - 47
യോഗ്യതയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും
പത്താം ക്ലാസ് മുതല് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദം നേടിയവർക്കും അവസരമുണ്ട്. എഴുത്ത് പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ഉണ്ടായിരിക്കും. നവംബർ 27 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. 18നും 40നും ഇടയിലാണ് പ്രായപരിധി. സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് പ്രായ പരിധിയില് ഇളവുണ്ട്. ഒരാള്ക്ക് ഒന്നിലധികം അപേക്ഷ നല്കാം.
മികച്ച ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും
- ഓഫിസർ കാറ്റഗറി - 50320 - 101560 രൂപ
- നോണ് ഓഫിസർ കാറ്റഗറി - 39640-101560/ 34640-93760/ 29490-85160
- മറ്റുള്ളവ - 28660-71160/ 23000-56240
(ക്ഷാമബത്ത, വീട്ടുവാടക, അലവൻസ് എന്നിവ പുറമെ. കൂടാതെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്ക്കും ഇപിഎഫ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളും)
അപേക്ഷാ ഫീസ്
- എ കാറ്റഗറി (ഓഫിസർ) - 1000 രൂപ
- ബി കാറ്റഗറി (നോണ് ഓഫിസർ) - 700 രൂപ
- മറ്റ് കാറ്റഗറി - 500 രൂപ
- പട്ടിക വിഭാഗം യഥാക്രമം - 500 രൂപ, 350 രൂപ, 250 രൂപ
വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക് https://www.mrcmpu.com/ (മലബാർ റീജിയണ്), https://www.milmatrcmpu.com/ (തിരുവനന്തപുരം റീജിയണ്) എന്ന വൈബ്സൈറ്റുകള് സന്ദർശിക്കുക.
