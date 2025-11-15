Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / education-and-career

നീറ്റ് യുജി 2025; സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട് ഫലം ഉടൻ, കർശന നിബന്ധനകളുമായി ജയ്‌പൂർ ഡെൻ്റൽ കൗൺസിലിങ് ബോർഡ്

ഈ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ജയ്‌പൂരിലെ മെഡിക്കൽ ഡെൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ബോർഡ് കർശനമായ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

MBBS FEES MBBS COUNSELLING NEET UG COUNSELLING NEET UG 2025
Candidates arrive to appear for the NEET UG exam (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ട: ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എൻഎംസി) 2025 ലെ നീറ്റ് യുജി പ്രവേശനത്തിനായുള്ള കൗൺസിലിങ് ആരംഭിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ 85 ശതമാനം സംസ്ഥാന ക്വാട്ടയിലേക്കുള്ള നാലാം റൗണ്ട് കൗൺസിലിങ് ആയ സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രവേശനത്തിനായുള്ള കൗൺസിലിങ്ങാണ് ആരംഭിച്ചത്.

ഈ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ജയ്‌പൂരിലെ മെഡിക്കൽ ഡെൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ബോർഡ് കർശനമായ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ അഡ്‌മിഷൻ എടുക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കെതിരെ കനത്ത പിഴ ചുമത്തും. അതിൽ മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ 1.25 കോടി രൂപ വരെ വില വരും.

സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഒരു ബോണ്ടിൽ ഒപ്പിടണം. ഈ ബോണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

  • അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന എംബിബിഎസ് സീറ്റിൽ നിർബന്ധമായും ഉദ്യോഗാർഥികൾ അഡ്‌മിഷൻ എടുക്കണം.
  • റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം. വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ രേഖകൾ തിരിച്ച് നൽകുകയുള്ളു.
  • മേൽ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളിൽ എതെങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ അഡ്‌മിഷൻ ലഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിലെ കോഴ്‌സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയോ പിഴയായി അടക്കണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഫീസ് പലപ്പോഴും ഒരു കോടി രൂപയായിരിക്കും. സർക്കാർ കോളജുകൾ പോലും എൻആർഐ സീറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 1.25 കോടി രൂപ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജ്‌മെൻ്റ് ക്വാട്ട സീറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകും, അതേസമയം സർക്കാർ സീറ്റുകൾക്ക് ഏതാനും ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ചെലവാകൂള്ളു എന്ന് വിദ്യഭ്യാസ വിദഗ്‌ധനായ ദേവ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

ബോണ്ട് നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സീറ്റ് അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് ഫീസും അടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. 500 രൂപയുടെ സ്‌റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലാണ് ബോണ്ട് തയ്യാറാക്കുക. ഉദ്യോഗാർഥിയും ഒരു ജാമ്യക്കാരനും അതിൽ ഒപ്പിടണം. ബോണ്ട് സമർപ്പിക്കാത്തവരെ റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ഈ റൗണ്ടിൽ ആകെ 137 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളാണ് ഒഴിവുള്ളത്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് സർക്കാർ കോളേജുകളിലുള്ളത്. 70 സീറ്റുകൾ സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലും 63 സീറ്റുകൾ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ക്വാട്ടയിലും ഒരു സീറ്റ് എൻആർഐ ക്വാട്ടയിലുമാണ്.

രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ രേഖകൾ നവംബർ 14 ന് ജയ്‌പൂരിലെ എസ്‌എംഎസ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിൽ വച്ച് പരിശോധിക്കും. ഇവർ നവംബർ 16 നകം ബോണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയും സെക്യൂരിറ്റി ഫീസ് അടക്കുകയും വേണം. 16 ന് രാത്രിയോടെ ചോയ്‌സ് ഫില്ലിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. അലോട്ട്മെൻ്റ് ഫലം നവംബർ 17 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. നവംബർ 18 നും 20 നും ഇടയിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അഡ്‌മിഷൻ എടുക്കാം.

Also Read: കൊഞ്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി യുവശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍, കുളങ്ങളിലെ ഓക്‌സിജന്‍ നിയന്ത്രണത്തിന് പുതുസങ്കേതങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചു

TAGGED:

MBBS
MEDICAL COUNSELLING
NEET UG COUNSELLING
NEET UG 2025
NEET UG STRAY VACANCY ROUND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.