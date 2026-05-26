സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 72.66 വിജയ ശതമാനം, അൺ എയിഡഡ് സ്കൂളില് 78.18%, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലം തത്സമയ വിവരങ്ങൾ
Published : May 26, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 3:25 PM IST
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ്റെ കേരള പ്ലസ് ടു (പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്) പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ തങ്ങളുടെ താല്ക്കാലിക മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി പരിശോധിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in എന്നിവയിൽ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭ്യമാകും. ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾക്ക് പുറമെ, ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കടുത്ത തിരക്കും തടസങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഡിജിലോക്കർ , ഉമാംഗ് ആപ്പ് പോലുള്ള മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഫലം വളരെ വേഗത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് പരീക്ഷ എഴുതിയ 30 561 പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 72.66 ശതമാനം വിജയവും അൺ എയിഡഡ് സ്കൂൾ 78.18 ശതമാനം വിജയവും കരസ്ഥമാക്കി
സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ 84.51 ശതമാനം വിജയം. ഹുമാനിറ്റീസ് 66.38 ശതമാനം വിജയം. ഹുമാനിറ്റീസ് വിജയ ശതമാനം കുറവ്. കൊമേഴ്സിൽ 74.74 ശതമാനം വിജയം. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 72.66 ശതമാനം വിജയം.
പെൺകുട്ടികൾ 1,67,475 വിജയികളും 122906 ആൺകുട്ടികളുമാണ് വിജയിച്ചത്. പെണ്കുട്ടികളുടെ വിജയ ശതമാനം ഇത്തവണ കൂടുതൽ.
ജൂൺ 29 മുതൽ ജൂലൈ മൂന്ന് വരെ സേ പരീക്ഷ. ഈ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷാഫലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
372423 പേർ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പരീക്ഷ എഴുതി. ഇതിൽ 29398 പേർ ഉപരി പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. വിജയം 77.97 ശതമാനം. 77.81 ശതമാനമായിരുന്നു മുൻ വർഷത്തെ വിജയം. 0.16 ശതമാനം കൂടുതൽ.
പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിദ്യാർഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്
പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറോ റോൾ നമ്പറോ ജനനത്തീയതിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷാ ഫലം അറായാനായി ഈ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക
ഘട്ടം 2: ഹോം പേജിലുള്ള “Kerala Plus Two Result 2026” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ/റോൾ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക
ഘട്ടം 4: വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ താല്ക്കാലിക മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയും, ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
ഇത്തവണ വിജയ ശതമാനം കൂടുമോ? ആകാംക്ഷയോടെ വിദ്യാര്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ 77.81 ശതമാനവും വിഎച്ച്എസ്ഇയിൽ 70.06 ശതമാനവും ആയിരുന്നു വിജയശതമാനം. ഇത്തവണ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഫലത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഫലം മൂന്നരയോടെ അറിയാം
ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫലം പരിശോധിക്കാനാകും. 3.30 ഓടെ ഫലം വെബ്സൈറ്റില് അറിയാനാകും.
ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിയോടെ
വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ.ഷംസുദ്ദീനാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും
ഈ വർഷം പരീക്ഷാ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികള്
ഈ വർഷം ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 4.52 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളും, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 26,826 വിദ്യാർഥികളുമാണ് ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത്.