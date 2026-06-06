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കീം; പ്ലസ് ടു മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാനും പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനുമുള്ള സമയം ഞായര് വൈകിട്ട് വരെ
കീം സ്കോറും പ്ലസ് ടു മാർക്കും തുല്യമായി പരിഗണിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, നാളെ വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപ് മാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്
Published : June 6, 2026 at 7:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള എൻജിനീറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ (കീം) സംബന്ധമായ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസാന സമയം നാളെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് അവസാനിക്കും. കീം സ്കോറും പ്ലസ് ടു മാർക്കും തുല്യമായി പരിഗണിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, നാളെ വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപ് മാർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.
കീം സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സൈലം കരിയർ ഗൈഡ് അൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫിസർ ശ്രീകുമാർ പള്ളിയത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
കീം പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി നീട്ടിവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുനമൂല്യനിർണ്ണയ ഫലം ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതിനാൽ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി നീട്ടിവച്ചേക്കും. ഈ വർഷത്തെ കീം എൻജിനീയറിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു മാർക്കിനും കീം എൻജിനീയറിങ് സ്കോറിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണെന്നും രണ്ടുപരീക്ഷകളിലും നല്ല മാർക്ക് നേടിയവർക്കാകും ഉയര്ന്ന റാങ്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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മാര്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. നമ്മൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകണം. എന്നാൽ മാർക്ക് വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കും. റോൾ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ ഫലം കൃത്യമായി ലഭിക്കും. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകണം.
നീറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവർക്കും അവസരം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിട്ടുണ്ട്. നീറ്റ് പരീക്ഷ നീണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ഫലം വന്നതിനുശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കീം അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്.
അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്കും സാങ്കേതിക തകരാറുകളും ഒഴിവാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും വേഗം മാർക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മറക്കരുത്. പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെയും കീം എൻട്രൻസ് മാർക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് നിർണയിക്കും . അതിനുശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോളേജും കോഴ്സുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
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