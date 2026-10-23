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പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശുചിമുറിയുണ്ട്, എന്നാൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കോ? വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നത്
സ്വച്ഛ് വിദ്യാലയ, സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ 98.5 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കായി ശുചിമുറികൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : October 23, 2026 at 2:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ശുചിമുറികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ കടുത്ത അനാസ്ഥയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ യുഡയസ് പ്ലസ് (UDISE+) 2025-26 റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. രാജ്യത്തെ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂളുകളിൽ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശുചിമുറികളില്ല എന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
സ്വച്ഛ് വിദ്യാലയ, സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ 98.5 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കായി ശുചിമുറികൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 95.8 ശതമാനവും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. എന്നാൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ മികവ് കാണാനില്ല. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 14.67 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിൽ 40.1 ശതമാനത്തിൽ മാത്രമേ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ശുചിമുറികളുള്ളൂ. ഇതിൽ തന്നെ 38.1 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത്. അതായത്, രണ്ടര സ്കൂളുകളെടുത്താൽ അതിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശുചിമുറിയുള്ളൂ. 30,497 സ്കൂളുകളിൽ ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. 8.78 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരം ശുചിമുറികൾ നിർമിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. മൊത്തത്തിൽ 9,08,529 സ്കൂളുകളിലാണ് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തത്.
റാമ്പുകൾ മാത്രം പോരാ
സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി റാമ്പുകൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. 79.7 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും റാമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 58.2 ശതമാനത്തിൽ മാത്രമേ കൈവരികളുള്ളൂ. കൈവരികളില്ലാത്ത റാമ്പുകൾ കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്കും ഊന്നുവടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും അപകടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് റാമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശുചിമുറികളിലേക്ക് ഇതില്ലാത്തത് കുട്ടികളെ ദിവസം മുഴുവൻ സ്കൂളിൽ തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രീ-പ്രൈമറി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ 22.11 ലക്ഷം ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളാണ് രാജ്യത്ത് പഠിക്കുന്നത്. ശുചിമുറികളില്ലാത്തത് കാരണം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുകയോ, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുകയോ, സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അന്തരം
ഡൽഹി (100 ശതമാനം), ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദമൻ ദിയു (94.6 ശതമാനം), ഛണ്ഡിഗഡ് (92.8 ശതമാനം) എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ 10ൽ ഒൻപത് സ്കൂളുകളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ശുചിമുറികളുണ്ട്. വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട് (74.2 ശതമാനം), ഒഡിഷ (68.4 ശതമാനം), മഹാരാഷ്ട്ര (66.8 ശതമാനം) എന്നിവ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ മേഘാലയ (5.6 ശതമാനം), ഝാർഖണ്ഡ് (8.5 ശതമാനം), ജമ്മു കശ്മീർ (8.9 ശതമാനം), നാഗാലാൻഡ് (9.9 ശതമാനം) എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമാണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത്. പശ്ചിമബംഗാളിൽ 1.51 ലക്ഷം കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും 12.8 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമേ ശുചിമുറിയുള്ളൂ. ബിഹാറിൽ 1.80 ലക്ഷം കുട്ടികളുണ്ട്, എന്നാൽ സൗകര്യമുള്ളത് 21.1 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം. മധ്യപ്രദേശിൽ 1.59 ലക്ഷം കുട്ടികളുള്ളപ്പോൾ 25.6 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലാണ് സൗകര്യമുള്ളത്. 1000ത്തിലധികം സ്കൂളുകളുള്ള 14 സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ പിന്നിലാണ്.
സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ വ്യത്യാസം
റാമ്പുകൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളാണ് മുന്നിൽ (88.2 ശതമാനം). സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ഇത് 60.4 ശതമാനമാണ്. കൈവരികളുള്ള റാമ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ (66.9 ശതമാനം) സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളേക്കാൾ (36.8 ശതമാനം) മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ ശുചിമുറികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളാണ് (44.7 ശതമാനം) സർക്കാർ സ്കൂളുകളേക്കാൾ (35.7 ശതമാനം) മികച്ചത്. റാമ്പുകൾ നിർമിക്കാൻ ചെലവ് കുറവായതിനാലാണ് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഇതിൽ മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ശുചിമുറികൾക്ക് കൃത്യമായ രൂപകൽപനയും വെള്ളവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആവശ്യമാണ്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പ്രൈമറി തലത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിൽ ശരാശരി 1.86 ലക്ഷം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പർ പ്രൈമറിയിൽ ഇത് 2.37 ലക്ഷമാണ്. എന്നാൽ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ഇത് 1.76 ലക്ഷമായും, ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 85,500 ആയും കുറയുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ ഇരട്ടി പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ആകെ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികളിൽ 42.8 ശതമാനവും പെൺകുട്ടികളാണ്. സുരക്ഷയും ആർത്തവ ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ശുചിമുറികൾ അനിവാര്യമാണ്. 2016 ലെ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമപ്രകാരം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാകണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും 10 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇത് പൂർണമായി നടപ്പിലായിട്ടില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശുചിമുറി ഒരുക്കിയതുപോലെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ യുഡയസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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