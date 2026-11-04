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കെആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് 6ന്
കെആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് 2026 നവംബർ 6ന്.
Published : November 4, 2026 at 8:48 PM IST
കോട്ടയം: കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര-ദൃശ്യകലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ കെആർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സിന്റെ (KRNNIVSA) ബിരുദദാന ചടങ്ങ് 2026 നവംബർ 6ന്. രാവിലെ 10.30ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുകയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
എംപി ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, എംഎൽഎ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി. അശോക് ഐഎഎസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമയും/ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമയും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ചെയർമാൻ ജോഷി മാത്യു വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
2015 &2016 ബാച്ചുകളിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ, സിനിമാറ്റോഗ്രഫി, എഡിറ്റിങ്, ഓഡിയോഗ്രഫി, ആക്ടിങ്, അനിമേഷൻ ആൻഡ് വിഎഫ്എക്സ് വിദ്യാർഥികൾക്കും 2019, 2022 ബാച്ചുകളിലെ ആക്ടിങ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഡിപ്ലോമയും 2019 ബാച്ച് - സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ, സിനിമാറ്റോഗ്രഫി, എഡിറ്റിങ്, ഓഡിയോഗ്രഫി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിജി ഡിപ്ലോമയുമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ശ്രദ്ധേയ നേട്ടങ്ങൾ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾ ദേശീയ-അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രമേളകളിലും ചലച്ചിത്ര-ദൃശ്യകലാ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് പ്രതിഭാധനരായ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായി KRNNIVSA വളർന്നുവരുന്നതിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ.
അക്കാദമിക വളർച്ചയും മികവിന്റെ പാരമ്പര്യവും
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന KRNNIVSA, 2014ൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഛായാഗ്രഹണം (Cinematography), (Cinematography), എഡിറ്റിങ്, ഓഡിയോഗ്രഫി, ആക്റ്റിങ്, ആനിമേഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് എന്നീ ആറ് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിച്ച് കൊണ്ടാണ് അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. തുടർന്ന് 2019ൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2014, 2015, 2016 വർഷങ്ങളിലെ മൂന്ന് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ബാച്ചുകൾക്കും 2019ലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബാച്ചിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിജയകരമായി പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 2025 ബാച്ച് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ബാച്ചുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ പഠനം നടത്തിവരുന്നു.
ആധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങള് സജ്ജം
വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമികവും പ്രായോഗികവുമായ പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് (DI) കളർ കറക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ, പ്രിവ്യൂ തിയേറ്റർ, പ്രൊഫഷണൽ സൗണ്ട് മിക്സിങ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഫോളി സ്റ്റുഡിയോ, എഡിറ്റിങ് സ്യൂട്ടുകൾ, വിശാലമായ ഷൂട്ടിങ് ഫ്ലോർ, ക്രോമ ഫ്ലോർ, ആക്ടിങ് സ്റ്റുഡിയോ, ആനിമേഷൻ-വിഎഫ്എക്സ് ലാബുകൾ, സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാബ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വിദ്യാർഥികൾക്കായി കാന്റീൻ, റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളും ക്യാമ്പസിൽ ലഭ്യമാണ്.
വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ
- അവധിക്കാല ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ/ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ.
- പ്രേം നസീറിൻ്റെ 100ാം ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പ്രേംനസീർ ചിത്രങ്ങളുടെ 5 ദിവസത്തെ പ്രദർശനം.
- NFDC സഹായത്തോടെ ചലച്ചിത്രമേള.
- ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സഹകരണത്തോടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ.
- ഇൻ്റർനാഷണൽ News letter.
- കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ്-എല്ലാത്തരം കലകളെയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിചിതമാക്കുക.
- ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കൾച്ചറൽ ഹബ്ബ് കൂടി ആക്കി മാറ്റുക.
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുതിയതായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ്/കോഴ്സുകൾ
- സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ പ്രൊഫഷണൽസിനും വിദ്യാർഥികൾക്കും വർക്കിങ്.
- AI സാങ്കേതികവിദ്യ സിനിമയിൽ.
- പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് FEFKA, MACTA തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനുകൾ.
- ഡോക്യുമെന്ററി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ.
- പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ്.
കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അക്കാദമിക മികവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ വികസന പദ്ധതികൾക്കും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ, സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ, കൂടുതൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള വികസന പദ്ധതിക്ക് കേരള സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ദേശീയ-അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്ര വിദ്യാഭ്യാസ-പരിശീലന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ KRNNIVSAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും.
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വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക നേട്ടങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വളർച്ചയും ഭാവി വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാന മുഹൂർത്തമായിരിക്കും 2026 നവംബർ 6ന് നടക്കുന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങ്. കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വച്ച് നടന്ന വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ ജോഷി മാത്യുവും ഡയറക്ടർ അജിത് എബ്രഹാം ജോർജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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