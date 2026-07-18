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യുഎഇയിൽ തൊഴിൽ തേടുകയാണോ..? കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുൻപ് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്
ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടൊപ്പം തൊഴിൽ കരാറിലെ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെയും ജീവിത രീതികളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു.
Published : July 18, 2026 at 5:07 PM IST
ദുബായ്: യുഎഇയിൽ ഒരു ജോലി എന്നുള്ളത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. നല്ല ശമ്പളവും മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും യുവക്കളെ പ്രധാനമായും അവിടെക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നാർ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടൊപ്പം തൊഴിൽ കരാറിലെ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെയും ജീവിത രീതികളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. യുഎഇ തൊഴിൽ കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
1.കരാറിൻ്റെ രീതിയും കാലാവധിയും
യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലുകളെല്ലാം നിശ്ചിതകാല കരാറുകളിലൂടെയാണ് നിയമനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് കരാറിൻ്റെ ആരംഭ, അവസാന തീയതികൾ പരിശോധിക്കുക. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് പുതുക്കാൻ കഴിയുക, രാജിവയ്ക്കുന്നതിനോ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനോ ആവശ്യമായ നോട്ടീസ് കാലയളവ് തുടങ്ങിയവ നിങ്ങളുടെ യഥാർഥ ഓഫർ ലെറ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. രണ്ട് രേഖകളും പൊരുത്തപ്പെടണം. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് തോന്നിയാൽ അത് കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനുമുമ്പ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. ശമ്പള ഘടന
അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, ഭവന ഗതാഗത അലവൻസുകൾ , ആകെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഇവ ക്രത്യമായി ചോദിച്ച് മനസിലാക്കുക. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ വിലയിരുത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ തുടന്നുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണങ്ങൾ. സേവനാവസാന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി (പിഎഫ്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ശമ്പള പാക്കേജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് മതിയായതാണെങ്കിലും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പള ഘടകം കുറവാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേഔട്ടിന് കാരണമാകും.
3. പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ്
യുഎഇ തൊഴിൽ നിയമപ്രകാരം പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് ആറ് മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കാം. പല തൊഴിൽ മേഖലകളും അവരുടെ ആഭ്യന്തര നയത്തെ ആശ്രയിച്ച് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവുകൾ പ്രൊബേഷനായി തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്നു. നിയമപരമായി ഇത് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
പ്രൊബേഷൻ സമയത്ത്, ഇരു വ്യക്തികൾക്കും കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നിങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. തൊഴിലുടമ നിങ്ങളെ പിരിച്ചുവിടുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തെ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി നൽകണം.
നിങ്ങൾ യുഎഇ വിടാൻ രാജിവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തെ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് നൽകണം. മറ്റൊരു യുഎഇ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്കോ കമ്പനിയിലേക്കോ നിങ്ങൾ ചേരുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം മുൻപ് അറിയിപ്പ് നൽകണം.
യുഎഇ തൊഴിൽ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾ ക്രത്യമായ അറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, നോട്ടീസ് കാലയളവിലെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വേതനത്തിനും തുല്യമായ തുക നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടിവരും. അറിയിപ്പ് കൂടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ പകരം പണം നൽകാതെയോ പോകുന്നത് വർക്ക് പെർമിറ്റ് നിരോധനത്തിനും ഇത് കാരണമാകും. ഒരു വർഷം വരെ യുഎഇയിൽ പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങളെ അധികാരികൾ തടഞ്ഞേക്കാം.
4. ജോലി സമയം
യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സാധാരണ പ്രവൃത്തി സമയം ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയാണ്. എന്നാൽ ചില മേഖലകൾ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കരാറിൽ നിങ്ങളുടെ പതിവ് പ്രവൃത്തി സമയം, ഏതെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഓവർടൈമിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്നിവ ക്രത്യമായി പരിശോധിക്കണം.
5. ഓവർടൈം നിയമങ്ങൾ
മാനേജീരിയൽ, സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികകളെ ഓവർടൈം വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് യുഎഇ തൊഴിൽ നിയമം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഓവർടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പുരത്തിറക്കിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു തൊഴിലാളി ഓവർടൈം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനമാക്കി സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനപ്പുറം മണിക്കൂറുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സാധാരണ മണിക്കൂർ നിരക്കിന് തുല്യമായ വേതനം (അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി) 25 ശതമാനം കൂടുതൽ ലഭ്യമാകാൻ അർഹതയുണ്ട്. രാത്രി 10 നും പുലർച്ചെ നാലിനും ഇടയിൽ ഓവർടൈം ജോലി ചെയ്താൽ ഇത് 50 ശതമാനമായി ഉയരും.
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ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ഓവർടൈം നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. ഒരു ജീവനക്കാരൻ തൻ്റെ നിശ്ചിത അവധി ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, അയാൾക്ക് ഒരു പകര വിശ്രമ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിരക്കിന് തുല്യമായ വേതനം, 50 ഇപിആർ ശതമാനം എന്നിവ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഒപ്പിടുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ഓവർടൈം ജോലിക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, അവധി നൽകുന്നുണ്ടോ, എന്ന് വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കുക.
6.വാർഷിക അവധി
ആവശ്യമായ സേവന കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ യുഎഇ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ വാർഷിക അവധിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം 30 ദിവസത്തെ പൂർണ്ണ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള വാർഷിക അവധി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ സേവനം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഓരോ മാസത്തിനും 2 ദിവസത്തെ അവധി ലഭ്യമാകും. വാർഷിക അവധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊഴിൽ അവസാനിച്ചാൽ അവസാന വർഷ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ അംശത്തിന് അവധി (അല്ലെങ്കിൽ പകരം ശമ്പളം) ലഭിക്കാൻ ജീവനക്കാരന് അർഹതയുണ്ട്.
7. സേവനാവസാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ (ഗ്രാറ്റുവിറ്റി)
നിങ്ങളുടെ കരാറിന് സേവനാവസാന ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്കുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭവന നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം പോലുള്ള അലവൻസുകൾ ഇതിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സേവന ദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം ജേലി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഓരോ വർഷത്തിനും 21 ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്കായി പരിഗണിക്കും.
അഞ്ച് വർഷത്തിലധികം ജോലിചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ അധിക വർഷത്തിനും 30 ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പരിഗണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൻ്റെ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള എല്ലാ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പേയ്മെൻ്റുകളും തീർപ്പാക്കാൻ തൊഴിലുടമ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥനാണ് .
8. അറിയിപ്പ് കാലയളവ്
ഒരു തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ അറിയിപ്പ് കാലയളവ് 30 നും 90 നും ഇടയിലായിരിക്കണം. തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ അറിയിപ്പ് കാലയളവ്, നോട്ടീസ് എങ്ങനെ നൽകാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നോട്ടീസിന് പകരമായി പണമടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരാറിൽ പരിശോധിക്കുക.
9. മത്സരിക്കാത്ത ഉപവാക്യങ്ങൾ
ചില യുഎഇ തൊഴിൽ കരാറുകളിൽ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും രണ്ട് വർഷം വരെ കമ്പനിയുടെ എതിരാളികളുകളുമായി ചേരുന്നതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോരു എതിരാളിയായി മാറുന്നതിനൊ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നോൺ-കോമ്പീറ്റ് ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ലോസ് യുഎഇ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 10 പ്രകാരമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അവ ഇടുങ്ങിയതും പ്രത്യേകമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കണം.
ഒരു നോൺ-കോമ്പീറ്റ് ക്ലോസ് അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:
- ദൈർഘ്യം
- ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപ്തി
- വ്യവസായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
10. നിങ്ങളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ കരാറുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല.
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ , ശമ്പളം, ജോലിയുടെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കരാർ നിബന്ധനകളിൽ തൊഴിലുടമകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല. ശരിയായ രേഖകളോ അംഗീകാരമോ ഇല്ലാതെ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും നിയമപരമായി അസാധുവാണ്.
ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ കരാറിൻ്റെ പകർപ്പ് നൽകാൻ തൊഴിലുടമകൾ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണ്. യുഎഇ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 8(1) പ്രകാരം, തൊഴിൽ കരാറുകൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പകർപ്പുകളിലെങ്കിലും നൽകണം. ഒന്ന് തൊഴിലുടമ കൈവശം വയ്ക്കുകയും മറ്റൊന്ന് ജീവനക്കാരന് കൈമാറുകയും വേണം.
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