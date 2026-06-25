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അനന്ത ജോലി സാധ്യത തുറന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്. എവിടെ പഠിക്കണം എപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കണം?

അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ ഡിപ്ലോമാ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കി തൃശൂർ മണ്ണുത്തിയിലെ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പഠന കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം. .

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Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 5:45 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 5:54 PM IST

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ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കുമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നാടു വിടുന്നു എന്ന പരാതിയാണ് എങ്ങും.നീറ്റ് എഴുതി മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനം. അല്ലെങ്കില്‍ കീം എഴുതി എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പ്രവേശനം. ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത അധികമാര്‍ക്കും അറിയാത്ത പല കോഴ്‌സുകളുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍. പത്താംക്ലാസും പ്ലസ്‌ടുവും കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ പഠിക്കാനാകുന്ന, മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന നിരവധി ഡിഗ്രികളും ഡിപ്ലോമകളും പല സര്‍വകലാശാലകളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു കോഴ്‌സിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം.

കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ മണ്ണുത്തിയിലുള്ള കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഈയടുത്ത കാലത്തായി ആരംഭിച്ച വലിയ തൊഴില്‍ സാധ്യതകളുള്ള കോഴ്‌സാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്. മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സാണിത്. ക്രെഡിറ്റ് ആന്‍ഡ് സെമസ്റ്റര്‍ സംവിധാനത്തിലുള്ള കോഴ്‌സാണിത്.

ആകെ 25 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം. കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, പ്രവർത്തനം, പരിപാലനം, മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കോഴ്‌സിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

എന്താണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്

കാർഷിക യന്ത്രവത്‌ക്കരണത്തിൻ്റെ വിവധ വശങ്ങൾ, തിയറി, പ്രായോഗികമായ അറിവ് തുടങ്ങിയവ പകർന്നു നൽകി വിദ്യാർഥികളെ കാർഷിക യന്ത്രവത്‌ക്കരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രാപ്‌തരാക്കുക എന്നതാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പരിപാലനം, സൂക്ഷ്‌മ ജലസേചന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രാവീണ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫീൽഡ് പരിശീലനം, പ്രോജക്‌റ്റ്, പ്രാക്‌ടിക്കൽ സെക്‌ഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംരംഭകത്വ നൈപുണ്യ വികസനവും പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് വർഷത്തേ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സാണിത്. നിലവിൽ ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 25 ആണ്. ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ആറ് സെമസ്‌റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രവേശന ഫീസ് 5000 രൂപയാണ്. കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ കോഷന്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് ലഭിക്കും. പരമാവധി 5000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. വൺ ടൈം പെയ്‌മെൻ്റ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് ഫീസ് അടക്കേണ്ടത്. ഇത് കൂടാതെ സെമസ്‌റ്റർ ഫീയായി 25,000 രൂപയും വിദ്യാർഥി അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.

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യോഗ്യത

  • പ്ലസ് ടു (ഏത് വിഷയത്തിലും) 50 % മാർക്ക് എങ്കിലും വേണം
  • ഐടിഐ (മെക്കാനിക്/ ഓട്ടോമൊബൈൽ/മെക്കാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ മെഷിനറി)
  • കാർഷിക അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ വിഎച്ച്എസ്ഇ
  • ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്/ ഓട്ടോമൊബൈൽ/അഗ്രികൾച്ചറൽ മെക്കനൈസേഷൻ
  • കേരള കാർഷികസർവകലാശാല മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അക്കാദമിക യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിദ്യാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.

കോഴ്‌സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

  1. ട്രാക്‌ടറുകൾ, പവർ ടില്ലറുകൾ, ട്രാൻസ്‌പ്ലാൻ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുക.
  2. വിവിധ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാനും യന്ത്രങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിപാലിക്കുവാനുമുള്ള പരിശീലനം നൽകുക.
  3. സ്വയം തൊഴിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാർഷിക യന്ത്രവത്ക്കരണ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും, മറ്റ് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളും മേഖലയിലെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭകത്വ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക

സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാം

ഈ വർഷമാണ് ആദ്യമായി ഈ കോഴ്‌സ് തുടങ്ങുന്നത്. ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് മൂന്ന് വർഷമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. അതേസമയം ഇത് പുതിയ കോഴ്‌സ് ആയതിനാൽ പിഎസ്‌സി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണെന്ന് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ സുമാ നായർ പറഞ്ഞു.

രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കോഴ്‌സ് ഉടന്‍ കഴിയും. ഇവരില്‍ ഒമ്പത് പേരിൽ ഏഴ് പേരും വിവിധ കമ്പനികളിൽ ഇതിനകം തന്നെ കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് വഴി ജോലി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. നാട്ടിലുള്ള പോലെ വിദേശത്തും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ ഈ കോഴ്‌സ് വഴി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഡോ സുമ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഈ കോഴ്‌സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളജ് ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ളൂവെന്നും നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉള്ള മേഖലയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോഴ്‌സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാനും പ്രവേശനത്തിനുമായി 0487 2438139, 9446370726 / 8714253165 നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക. സര്‍വകലാശാലയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്.

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Last Updated : June 25, 2026 at 5:54 PM IST

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