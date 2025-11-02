ETV Bharat / education-and-career
'ഹരിത വിദ്യാലയം' നാലാം പതിപ്പ്: അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ച് കൈറ്റ്, ഡിസംബറോടെ റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് ആരംഭം
2010, 2017, 2022 വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിജയകരമായ ഷോകളുടെ തുടർച്ചയാണ് നാലാം പതിപ്പ്. ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലിൽ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
Published : November 2, 2025 at 3:24 PM IST
'ഹരിത വിദ്യാലയം' പരിപാടിയുടെ നാലാം പതിപ്പ് ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എജുക്കേഷൻ (കൈറ്റ്). ഡിസംബറോടെ വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോയായ ഹരിത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പിന് ആരംഭമാകും. ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അപേക്ഷകള് ക്ഷണിച്ച് തുടങ്ങി.
കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ഇത്. കൂടാതെ സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങള് ദേശിയ വേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഷോയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈറ്റ്, സർവ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജുക്കേഷനൽ ടെക്നോളജി (SIET) എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകള് എന്നിവർ വെവ്വേറെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
അക്കാദമിക്, പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം, ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംയോജനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലേക്ക് സ്കൂളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് കൈറ്റ് സിഇഒ കെ അൻവർ സാദത്ത് പറഞ്ഞു.
"സ്കൂളുകളുടെ സർഗാത്മകവും മാതൃകാപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക, പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക, വിജയകരമായ മാതൃകകൾ മറ്റ് സ്കൂളുകളുമായി പങ്കിടുക, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം" - കൈറ്റ് സിഇഒ കെ അൻവർ സാദത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
2010, 2017, 2022 വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിജയകരമായ ഷോകളുടെ തുടർച്ചയാണ് നാലാം പതിപ്പ്. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ എഐ റോബോട്ടിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത പഠനം നടപ്പാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള അർഹമായ അംഗീകാരത്തിന് പദ്ധതി സഹായകമാകുമെന്നും കൈറ്റ് സിഇഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലേക്ക് 100 സ്കൂളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളുടെ വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ കൈറ്റ് ഏറ്റെടുക്കും. കൂടാതെ, ഈ റൗണ്ടിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾക്ക് അവതരണം, യാത്ര, താമസം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനായി 20,000 രൂപ നൽകും. ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലിൽ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 10 സ്കൂളുകൾക്കും അന്തിമ വിജയികൾക്കും പ്രത്യേക അവാർഡുകൾ നൽകും. ഹരിത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിൽ, 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഗവ. എച്ച്എസ് ഓടപ്പള്ളവും മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ജിയുപിഎസ് പുറത്തൂരും സംയുക്തമായി നേടിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് https://hv.kite.kerala.gov.in/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
