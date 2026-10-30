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ചലിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം കുട്ടിയെ സ്ക്രീനിൽ പിടിച്ചിരുത്തും, പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കില്ല; വലിയ കെണിയെന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ട്
കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ 32,000 ത്തിലധികം യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ, ക്രമരഹിതമായ പരീക്ഷണം, ആറ് മുതൽ 10 വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ കണ്ണുകളുടെ ചലന നിരീക്ഷണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതികൾ ഗവേഷകർ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു.
By PTI
Published : October 30, 2026 at 4:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികൾക്കായുള്ള വീഡിയോകളിലെ ദൃശ്യചലനങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതിലെ പഠനവിഷയങ്ങളെയല്ല മറിച്ച് പിന്നണിയിൽ ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെയാണെന്ന് പഠനം. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് (ഐഎസ്ബി), സാന്താ ക്ലാര യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ഒരു വീഡിയോ എത്ര സമയം കണ്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മൂല്യം നിർണയിക്കാനാവില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ഈ പഠനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
അറ്റൻഷൻ ട്രാപ്പ്? ഹൗ വിഷ്വൽ മോഷൻ ഷേപ്സ് ചിൽഡ്രൻസ് സ്ക്രീൻ ടൈം ആൻഡ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓൺ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന ഈ പഠനത്തിൽ, ദൃശ്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ സമയത്തെയും ഇടപെടലിനെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചു. ഐഎസ്ബിയിലെ പ്രൊഫസർ സുമീത് കുമാർ, പ്രൊഫസർ മധു വിശ്വനാഥൻ, സാന്താ ക്ലാര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ രവി ബാപ്ന എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പഠനം തയ്യാറാക്കിയത്. ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് റിസർച്ച് എന്ന ജേണലിൽ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ 32,000 ത്തിലധികം യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ, ക്രമരഹിതമായ പരീക്ഷണം, ആറ് മുതൽ 10 വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ കണ്ണുകളുടെ ചലന നിരീക്ഷണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതികൾ ഗവേഷകർ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. വീഡിയോ വിശകലനത്തിൽ ഓഡിയോ, ദൃശ്യങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, എഴുത്തുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താൽ പോലും, വീഡിയോകളിലെ ചലനങ്ങൾ 10 ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏകദേശം 1.1 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി.
ക്രമരഹിതമായ പരീക്ഷണത്തിൽ പശ്ചാത്തല ചലനങ്ങളില്ലാത്ത വീഡിയോകളെ അപേക്ഷിച്ച്, പശ്ചാത്തല ചലനങ്ങൾ ചേർത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വീഡിയോകൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ തവണ കണ്ടതായി കണ്ടെത്തി. ഇടത്തരം ചലനങ്ങൾ ഉള്ള വീഡിയോകൾക്ക് 1.6 ശതമാനവും കൂടിയ അളവിൽ ചലനങ്ങൾ ഉള്ളവയ്ക്ക് 2 ശതമാനവും അധികം കാഴ്ചക്കാരെ ലഭിച്ചു.
അതേസമയം, പശ്ചാത്തല ചലനങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് ഐ ട്രാക്കിങ് പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി. സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അളവ് ഏകദേശം 3.4 മുതൽ 3.6 ശതമാനം വരെ വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഈ അധിക ശ്രദ്ധ പ്രധാനമായും ചലിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കാണ് പോയത്. അല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ്.
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ചലനം എന്നത് ശക്തമായ ഡിസൈൻ ഘടകമാണ്. എന്നാൽ അത് വളരെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ഐഎസ്ബിയിലെ മാർക്കറ്റിങ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി ചലനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പകരം കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം കൃത്യമായി ചലനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റർമാരോട് നിർദേശിച്ചു.
വീഡിയോകളിലെ ചലനങ്ങൾ കുട്ടികളെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അവർ കൂടുതൽ സമയം കാണുന്നത് വഴി പഠനവിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൂടും എന്ന് ഗവേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് വിശ്വനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു വീഡിയോ കൂടുതൽ സമയം കാണുന്നു എന്നതു കൊണ്ടുമാത്രം അതിന് വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് പറയാനാകില്ല എന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.
വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകൾ വിലയിരുത്താൻ 'ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ' പോലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ ചലനങ്ങൾ അളക്കാവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള വീഡിയോ പരിശോധനകൾക്കും പേരൻറൽ കൺട്രോളുകൾക്കും പുറമേ ഒരു അധിക സഹായമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നും പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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