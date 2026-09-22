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വിഎച്ച്എസ്ഇ കോഴ്സുകൾ പൊളിച്ചെഴുതാൻ സർക്കാർ; വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി

vocational higher secondary courses N Samsudheen higher secondary education Keralam Education Department
Representational image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 10:32 AM IST

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കാസർകോട്: തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ കോഴ്സുകൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. നിലവിലെ പല കോഴ്സുകളും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നും ആധുനിക തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കാസർകോട് ഒരു വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലിടലും ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ ലാബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കുട്ടികളെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഏത് മത്സരങ്ങൾക്കും സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യം
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ളവരോട് മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളോടാണ് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഏത് കോണുകളിലോ ജോലിക്ക് പോയാലും അവിടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇന്ന് നിരവധിയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള കുട്ടികളോട് മത്സരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും അറിവും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലക്ഷ്യം ആഗോള നിലവാരം
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾക്ക് പകരം പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നത്. സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം കോഴ്സുകളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ഇത്തരം ആഗോള മത്സരങ്ങൾ നേരിടാൻ സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികളും അതിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ ലാബുകൾ പോലുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ഒരുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്.

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ഇത്തരം ലാബുകളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രായോഗിക പരിശീലനം നേടാനും സാധിക്കും. വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം അക്കാദമിക നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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N SAMSUDHEEN
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