ബെർലിനിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഒരുസംഘം സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ

തിരുവനന്തപുരത്തെയും കൊച്ചിയിലെയും വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്

KERALA STUDENTS VISIT BUNDESTAG GERMAN BUNDESTAG IN BERLIN STUDENT VISIT GERMAN PARLIAMENT KERALA STUDENTS IN GERMAN
seven Kerala Students Visit the Germany (ETV Bharat)
Published : June 1, 2026 at 11:35 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജർമൻ പാർലമെൻ്റായ ബെർലിനിലെ ബുണ്ടെസ്റ്റാഗ് സന്ദർശിക്കാൻ അപൂർവ അവസരം. ജർമൻ ഭാഷ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായ ഗൊയ്ഥെ സെൻട്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മോഡൽ ജർമൻ പാർലമെൻ്റ് വിജയികൾക്കാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെയും കൊച്ചിയിലെയും വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

ജർമനിയിലെ ചരിത്ര, രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രധാന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ സന്ദർശനം നടത്തി. ആലാപ് പാർട്ടെ, ആദിത്യ സുന്ദരേശൻ, അനന്തപദ്മനാഭൻ ബിലു, അക്ഷയ് ജോർജ് സാം, മെഹ്രിൻ ഖുൽസം, വാണി ബൈജു, സുൽത്താൻ നെഹാൻ മൗലാന എന്നിവരാണ് ഈ യാത്രാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അന്വേഷിക്കാനും അടുത്തറിയാനും ഈ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാധിച്ചു.

പാർലമെൻ്റ് നടപടികൾ നേരിട്ടുകണ്ടു
മെയ് 18ന് തന്നെ യാത്ര തുടങ്ങിയ സംഘത്തിന് മികച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗൊയ്ഥെ സെൻട്രത്തിലെ ജർമൻ ഫാക്കൽറ്റി വിദ്യ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നേതൃത്വം നൽകി. ജർമൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായ റാൽഫ് ബ്രിങ്ക്ഹൗസുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. ബെർലിനിലെ തത്സമയ പാർലമെൻ്റ് സെഷനിലും വിദ്യാർഥികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ജർമൻ പാർലമെൻ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത.

ജർമ്മനി സന്ദര്‍ശിച്ച ഏഴ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികള്‍ ഗൊയ്‌ഥെ- സെൻട്രത്തിലെ ജർമ്മൻ ഫാക്കൽറ്റി വിദ്യ സുബ്രഹ്‌മണ്യനൊപ്പം (ETV Bharat)

ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തെ വിശാലമായ ജനാധിപത്യം, ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ആശയവിനിമയം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച അവബോധം നൽകാൻ ഈ യാത്ര വലിയ തോതിൽ സഹായകമായി. നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ യുവാക്കളുടെ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. സമാനമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ വേദിയിൽ പങ്കുവച്ചു. ആശയവിനിമയങ്ങൾ, പുത്തൻ ചിന്തകൾ, മറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പുതിയൊരു അറിവിൻ്റെ ലോകമാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകിട്ടിയത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള മികച്ച എക്സ്പോഷർ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും വലിയ കുതിപ്പേകും.

മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം
തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പാർലമെൻ്റ് അംഗമായ റാൽഫ് ബ്രിങ്ക്ഹൗസ് വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ സമയം മാറ്റിവച്ചത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥിയായ ആദിത്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വലിയ വ്യക്തികളുടെ തുറന്ന ഇടപെടൽ വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജർമനിയിലെ പ്രശസ്തമായ സാക്സെൻഹൗസൻ ക്യാമ്പ് മെമ്മോറിയൽ സന്ദർശിച്ച സംഘം പിന്നീട് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തു.

ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഏടായ ബെർലിൻ മതിലിന് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് ഏവരും. നഗരത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും അപൂർവമായ വാസ്തുവിദ്യയും നേരിട്ട് കാണാനും സാധിച്ചത് തികച്ചും അവിശ്വസനീയ അനുഭവമായെന്ന് വിദ്യാർഥി മെഹ്രിൻ പറഞ്ഞു. യുദ്ധങ്ങളും പട്ടിണിയും അതിജീവിച്ച ജർമനിയുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും അടുത്തറിയാൻ ഈ വിദേശപഠന യാത്രയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പൂർണമായും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വരും നാളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗൊയ്ഥെ സെൻട്രൽ വഴിയുള്ള യാത്രാ പദ്ധതികൾ വലിയ രൂപത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. കേവലം ഭാഷാ പഠനത്തിനൊപ്പം സാംസ്കാരിക വിനിമയവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്രം വിവിധ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരം പ്രായോഗിക പഠന യാത്രകൾ നിലവിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ജർമൻ ജനതയുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാനും കുട്ടികൾ ഈ യാത്ര വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഇതിനൊപ്പം ലോക കാര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വന്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്താനും ഈ അപൂർവ സന്ദർശനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവർക്ക് ഭാവി പഠനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഗൊയ്‌ഥെ-സെൻട്രം ലോഗോ (ETV Bharat)

രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും മികച്ച സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിൻ്റെ ശരിയായ തുടർച്ച കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രാ പദ്ധതികൾ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഭകളായ കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ ഇത്തരം രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത്തരം യാത്രകൾ ശരിയായ ഫലം നൽകും. ഒരു വിദ്യാർഥി തൻ്റെ ഭാവി കരിയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും സന്ദർശനം ഒരു വഴിവിളക്കായി മാറി.
