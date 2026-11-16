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കുട്ടികളുടെ തുടർപഠനം: രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പഠനം
ഫ്രാൻസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനം കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തം (Kerala School Education Study)
Published : November 16, 2026 at 11:18 AM IST
മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്നവരാണ് മലയാളികളായ മാതാപിതാക്കളെങ്കിലും കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അന്തരീക്ഷം രക്ഷിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രതീക്ഷകളെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പുതിയ പഠനം. കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിനും മാതാപിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിനും പുറമെ, കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ സാഹചര്യങ്ങളും അവരുടെ തുടർപഠന കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.
ഫ്രാൻസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൂമിയർ ലിയോൺ രണ്ട്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഹോട്ട് എക്കോൾ പെഡഗോജിക് വോഡ്, ചിലിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഒഹിഗിൻസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവേഷകർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനം കേരളീയ സാഹചര്യത്തിലും ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന മനഃശാസ്ത്ര ജേണലിലാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് കടന്ന 1,80,000ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് ഗവേഷകർ ഈ നിഗമനങ്ങളിലെത്തിയത്. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലകളിലായി 15,369 സ്കൂളുകളിലായി 43 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പും രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ഈ പഠനം വെളിച്ചം വീശുന്നു.
സ്കൂളിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലവും കേരളീയ കാഴ്ചപ്പാടും
കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ മറ്റ് കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരവും കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ പുലർത്തുന്ന പ്രതീക്ഷകളും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പഠനത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വേർതിരിവ് കൂടുതലുള്ളയിടങ്ങളിൽ ഈ ബന്ധം വളരെ ശക്തമാണ്. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനവും മാതാപിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും സമാനമാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു കുട്ടി കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലും മറ്റൊരാൾ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലുമാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു.
കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഉയർന്ന ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലും അന്താരാഷ്ട്ര സിലബസ് സ്കൂളുകളിലും മക്കളെ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ മികച്ച അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകളും ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്ത ഇന്നും കേരളത്തിലെ ഇടത്തരം, ഉപരിവർഗ കുടുംബങ്ങളിൽ ശക്തമാണ്.
ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ 10ൽ ആറ് ഭാഗം കുറവുണ്ടാകുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കുടുംബത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനം, മാതാപിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, കുട്ടിയുടെ പഠനനിലവാരം, മുൻപ് മാതാപിതാക്കൾ പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച ശേഷവും ഈ വ്യത്യാസം പ്രകടമായിരുന്നു. സ്കൂൾ പ്രഭാവത്തിന് പുറമെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന വരുമാനവും കൂടുതൽ വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
1,83,060 വിദ്യാർഥികളിൽ നടത്തിയ വിശകലനം
ചിലിയിലെ എട്ടാം ക്ലാസിൽ നിന്ന് 10-ാം ക്ലാസിലേക്ക് മാറിയ 1,83,060 വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷക സംഘം പരിശോധിച്ചത്. ആകെ 5,931 പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളും 2,910 സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങളും പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകൾ, സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം എന്നിവ കുട്ടികൾ എത്ര വർഷം പഠനം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സംഘം വിലയിരുത്തിയത്. സ്കൂളുകളുടെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലം, ശരാശരി പരീക്ഷാ മാർക്കുകൾ, സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള മതിപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സ്കൂളിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാണ് പ്രതീക്ഷകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി.
മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ സ്വകാര്യ വിഷയം മാത്രമല്ലെന്നും ഒരു കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എത്രത്തോളം മുന്നേറുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൂചകമാണെന്നും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൂമിയർ ലിയോൺ രണ്ടിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഗവേഷക ലുഡിവിൻ ജമൈൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകൾ മികച്ച അക്കാദമിക് നേട്ടങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയുടെ പഠനാന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, മക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാതാപിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള സ്കൂളുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള സ്കൂളുകളിലാണ് കൂടുതൽ ശക്തമെന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഹോട്ട് എക്കോൾ പെഡഗോജിക് വോഡിലെ സഹഗവേഷക മറൈൻ ഹാസ്കോട്ട് വിശദീകരിച്ചു.
ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള രണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാകാം. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള സ്കൂൾ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുമായ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളുടെ അന്തരം കൂടുതൽ വർധിക്കുന്നതായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വായനാശീലവും പെൺകുട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റവും കണക്കിലെ മികവും
സ്കൂളിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിന് പുറമെ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നവയാണ്. വീട്ടിൽ 100ലധികം പുസ്തകങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, പുസ്തകങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വീടുകളിലെ രക്ഷിതാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്.
ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിനും വായനാശീലത്തിനും വലിയ വേരോട്ടമുള്ള കേരളത്തിൽ വീടുകളിലെ പുസ്തക ശേഖരവും വായനാ അന്തരീക്ഷവും കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളും വായനാശീലവും അക്കാദമിക് വിജയവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ശരിവയ്ക്കുന്നു.
ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന കണ്ടെത്തൽ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കണക്കുകളുമായി പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സാക്ഷരത 94 ശതമാനമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സർവെ പ്രകാരം ലിംഗസമത്വ സൂചികയിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതുള്ള കേരളത്തിലെ കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ് ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്കോ വിദേശ ജോലികളിലേക്കോ തിരിയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഗവേഷണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘകാല പഠനത്തിന് അയക്കാൻ മലയാളികളായ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നു.
വായനയിലെ മികവിനേക്കാൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷകളുണ്ടെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കണക്കിലും സയൻസിലും മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ എൻജിനിയറിങ്, മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് അയക്കുന്ന കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പൊതുരീതി ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ അമിതമായ ഈ പ്രതീക്ഷകൾ കുട്ടികളിൽ സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേരളത്തിൽ നടന്ന പഠനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പാലക്കാട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി, കോളജ് വിദ്യാർഥികളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ 66 ശതമാനം കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളുടെ അമിത പ്രതീക്ഷകൾ മൂലമുള്ള പഠന സമ്മർദവും 81 ശതമാനം പേർ പരീക്ഷാ പേടിയും അനുഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരിഹാര മാർഗങ്ങളും പഠനത്തിൻ്റെ പരിമിതികളും
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ വ്യക്തിഗത കുടുംബങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം മാതാപിതാക്കളുമായി മികച്ച ആശയവിനിമയ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഒഹിഗിൻസിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും സഹഗവേഷകയുമായ വലൻ്റീന സോഫിയ ജിയാക്കോണി സ്മോജെ നിർദേശിച്ചു.
അക്കാദമിക് പാതകളും സെക്കൻഡറി തലത്തിന് ശേഷമുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. മാതാപിതാക്കളുടെ മനോഭാവം നേരിട്ട് മാറ്റുകയല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളും സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടേണ്ടതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലും ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികവർഗ, തീരദേശ, തോട്ടം മേഖലകളിൽ ഇത് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ്. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ രക്ഷാകർതൃ സമിതികളിലൂടെയും കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെല്ലുകളിലൂടെയും ഉന്നത പഠന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധവത്കരണം നൽകാൻ ഈ കണ്ടെത്തൽ സഹായിക്കും.
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അതേസമയം ഈ പഠനത്തിന് ചില പരിമിതികളുമുണ്ട്. കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സർവെയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഇതൊരു നിരീക്ഷണ പഠനമായതിനാൽ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷമാണോ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്, അതോ ഇരുഘടകങ്ങളും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി തെളിയിക്കാനാകില്ല. സ്കൂളുകളും കുടുംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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