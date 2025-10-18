ETV Bharat / education-and-career

പിഎസ്‌സി: മൂന്ന് തസ്‌തികകളിലേക്ക് അഭിമുഖം

വിവിധ തസ്‌തികളിലേക്ക് പിഎസ്‌സി അഭിമുഖം. 22ന് പിഎസ്‌സി ആസ്ഥാന ഓഫിസിലാകും അഭിമുഖം.

KERALA PSC NOTIFICATION Kerala PSC Interview Notification PSC പിഎസ്‌സി അഭിമുഖം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 1:58 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ (പിഎസ്‌സി) വിവിധ തസ്‌തികളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തുന്നു. മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഇന്‍ മെഡിക്കല്‍ ഗ്യാസ്‌ട്രേ എന്‍ററോളജി, അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഇന്‍ മെക്രോബയോളജി, അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഇന്‍ ന്യൂറോ സര്‍ജറി എന്നീ തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് അഭിമുഖം നടക്കുക. ഈ മാസം 22ന് പിഎസ്‌സി ആസ്ഥാന ഓഫിസിലാകും അഭിമുഖം.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ (ഡയറ്റ്) വകുപ്പില്‍ വൊക്കേഷണല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ (നേരിട്ടും തസ്‌തിക മാറ്റം മുഖേനയും) (370/2022, 371/2022) തസ്‌തികയുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒക്‌ടോബര്‍ 22,23,24 ദിവസങ്ങളില്‍ പിഎസ്‌സി ആസ്ഥാന ഓഫിസില്‍ അഭിമുഖം നടത്തും.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ എല്‍പി സ്‌കൂള്‍ മലയാളം ടീച്ചര്‍ (തസ്‌തിക മുഖേന), എല്‍പി സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ (തമിഴ്‌ മാധ്യമം) (ഈഴവ) തസ്‌തികകളിലേക്ക് 30ന് പിഎസ്‌സി ആസ്ഥാന ഓഫിസില്‍ അഭിമുഖം നടത്തും. അഭിമുഖം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി 0471 2546448 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കെഎഎസ്‌ രണ്ടാം ബാച്ച് മുഖ്യ പരീക്ഷ: കെഎഎസ്‌ (കേരള അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസ്) രണ്ടാം ബാച്ച് പ്രവേശനത്തിനുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷ എഴുതിയത് 640 പേര്‍. പ്രാഥമിക പരീക്ഷയില്‍ 674 പേരായിരുന്നു യോഗ്യത നേടിയത്. മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലായാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ആദ്യ ദിനത്തില്‍ ചരിത്രം, ശാസ്‌ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു പരീക്ഷ.

അടുത്ത പരീക്ഷ ശനിയാഴ്‌ചയാണ്. രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 11.50 വരെയാണ് പരീക്ഷ. അടുത്തഘട്ടമായി ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അഭിമുഖവും പൂര്‍ത്തിയാക്കി അടുത്ത വര്‍ഷം തുടക്കത്തില്‍ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

റാമ്പും ലിഫ്‌റ്റും നിര്‍ബന്ധം: പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ റാമ്പും ലിഫ്‌റ്റും പിഎസ്‌സി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. ലിഫ്‌റ്റ് ഇല്ലാത്ത കെട്ടിടമാണെങ്കില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് താഴെയുള്ള നിലയില്‍ പരീക്ഷ സെന്‍റര്‍ ഒരുക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

മാത്രമല്ല കഴിയും വിധം ഇത്തരം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവരുടെ താലൂക്കില്‍ തന്നെ പരീക്ഷ സെന്‍റര്‍ അനുവദിക്കണം. ഇത്തരം നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്‍വിജിലേറ്റര്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ലിഫ്‌റ്റില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തില്‍ പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും മുകളിലെ നിലയില്‍ സെന്‍റര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

