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പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കയറും മുൻപ് ഫോട്ടോ ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു; കണ്ണീരണിഞ്ഞ വിദ്യാർഥിനിക്ക് തുണയായി കൊച്ചി പൊലീസ്
നീറ്റ് പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തില് കണ്ണീരണിഞ്ഞ് വിദ്യാര്ഥി, കാരണം തിരക്കിയതോടെ പിന്നെ നടന്നത് കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഹീറോയിസം. പരീക്ഷാ സ്വപ്നങ്ങൾ കാത്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിച്ച് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് .
Published : June 22, 2026 at 5:08 PM IST
എറണാകുളം: നീറ്റ് പരീക്ഷാ എഴുതാൻ എത്തിയ വിദ്യാർഥിനിക്ക് സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ തുണയായി കൊച്ചി പൊലീസ്. രേഖകൾ അപൂർണമായതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ അവസരം നഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്, കൊച്ചി പൊലീസിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ ഈ ഇടപെടൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ട് വിദ്യാർഥിനിയുടെ പരീക്ഷാ സ്വപ്നങ്ങൾ കാത്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് അഭിനന്ദിച്ചു.
വൈപ്പിൻ സ്വദേശിയായ സന ജോസ് എന്ന വിദ്യാർഥിനിക്കാണ് പൊലീസിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചത്. എളമക്കര ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു സനയ്ക്ക് സീറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, നിർബന്ധമായും കരുതേണ്ട പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ തൻ്റെ കൈവശമില്ലെന്ന കാര്യം സന തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വിദ്യാർഥിനി പരിഭ്രാന്തയായി.
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പരീക്ഷാ സമയം അടുത്തിരുന്നതിനാലും, കൂടെ വന്ന ബന്ധു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ സനയെ ഇറക്കിയ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നതിനാലും കുട്ടി പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായി. പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന ആശങ്കയിൽ കരഞ്ഞ വിദ്യാർഥിനിയെ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ചിഞ്ചുവും അശ്വതിയും ശ്രദ്ധിച്ചു. കാര്യം തിരക്കിയ അവർ ഉടൻ തന്നെ വിവരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലാലു ജോസഫിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ചയായതിനാൽ പ്രദേശത്തെ ഭൂരിഭാഗം ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. സമയം അതിവേഗം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ എസ്.ഐ ലാലു ജോസഫ് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ദേശാഭിമാനി ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള 'സയൺ സ്റ്റുഡിയോ' ഉടമ ബിനുവിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതോടെ ബിനു ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും എത്തി സ്റ്റുഡിയോ തുറക്കാൻ തയ്യാറായി.
തുടർന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി സനയുടെ പുതിയ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ ബിനു തയ്യാറാക്കി നൽകി. സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതിവേഗം ഫോട്ടോകൾ വാങ്ങി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഫോട്ടോകൾ സനയുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാൻ പൊലീസിന് സാധിച്ചു. ഇതോടെ രേഖകളുടെ പരിശോധനകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി സനയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ തടസങ്ങളുമില്ലാതെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പൊലീസിൻ്റെയും സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയുടെയും ഈ കാരുണ്യപ്രവർത്തിക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശംസയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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