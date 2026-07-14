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പതിനൊന്നാംക്ലാസ് ഫലം നാളെ, നോക്കാം ഫലം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാമെന്ന്

results.hse.kerala.gov.inഎന്ന സൈറ്റിലൂടെ തത്സമയം തന്നെ ഫലം അറിയാകാനാകും.

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Representative image (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 6:55 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സിലബസിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി എജ്യൂക്കേഷന്‍ ഡയറക്‌ടറേറ്റിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ results.hse.kerala.gov.inലൂടെയാകും ഫലപ്രഖ്യാപനം. results.hse.kerala.gov.in, dhsekerala.gov.in or keralaresults.nic.in. ഫലം പരിശോധിക്കാനാകും. റോള്‍ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും നല്‍കിയാണ് സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്.

അതേസമയം ഫലപ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഡിജി ലോക്കര്‍ സംവിധാനം വഴിയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫലം പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. എസ്‌എംഎസിലൂടെയും ഫലമറിയാം. മാര്‍ക്കില്‍ സംശയമുള്ളവര്‍ക്ക് പരീക്ഷ പേപ്പര്‍ പുനപ്പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കും. പുനപ്പരിശോധനയ്ക്കും പുനപ്പരീക്ഷയ്ക്കുമുള്ള തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. 2026 മാര്‍ച്ച് അഞ്ച് മുതല്‍ 27വരെയാണ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകള്‍ നടന്നത്.

കേരള പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷാഫലം2026; എങ്ങനെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം?

ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ ഫലം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യും. ഇനിപ്പറയുന്ന വിധത്തില്‍ ഫലം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാകും.

  • ഡിഎച്ച്എസ്ഇ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ results.hse.kerala.gov.in, dhsekerala.gov.in or keralaresults.nic.in.എന്നിവയില്‍ കടക്കുക
  • ഹോം പേജിലുള്ള കേരള പ്ലസ് വണ്‍ റിസള്‍ട്ട് 2026 എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • റോള്‍ നമ്പരും ജനനത്തീയതിയും നല്‍കുക
  • പിന്നീട് മറ്റ് അവശ്യ വിവരങ്ങളും ചേര്‍ക്കുക
  • പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് ഫലം സ്‌ക്രീനില്‍ തെളിയും
  • പിന്നീട് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ എന്ന ഓപ്‌ഷനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് പരീക്ഷഫലവും മാര്‍ക്ക് മെമ്മോയും എടുക്കാവുന്നതാണ്.

കുട്ടികള്‍ തങ്ങളുടെ മാര്‍ക്കിന്‍റെ പിഡിഎഫ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇക്കുറി 4,11,025 കുട്ടികളാണ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷ 3,41,222 കുട്ടികളും എഴുതി. 1984 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷദ്വീപില്‍ ഒന്‍പതും മാഹിയില്‍ രണ്ടും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ആദ്യ വര്‍ഷ പരീക്ഷ

26,829 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ആദ്യ വര്‍ഷ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. 26826 കുട്ടികള്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷകള്‍ക്കായി 389 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനായി എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. 3700 അധ്യാപകരെയാണ് പരീക്ഷാ ചുമതലകള്‍ക്കായി വിന്യസിച്ചിരുന്നത്.

മാര്‍ക്കില്‍ എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കില്‍ കുട്ടികള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സയന്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ 68.69 ആയിരുന്നു വിജയശതമാനം. ഹ്യൂമാനിറ്റീസില്‍ 50.57ശതമാനം കുട്ടികള്‍ വിജയിച്ചു. കൊമേഴ്‌സില്‍ 59.64ശതമാനം കുട്ടികളും പരീക്ഷ പാസായി.

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KERALA PLUSONE RESULTS 2026

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