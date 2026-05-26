വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫലം അറിയാം
Published : May 26, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 1:25 PM IST
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ്റെ കേരള പ്ലസ് ടു (പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്) പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ തങ്ങളുടെ താല്ക്കാലിക മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി പരിശോധിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in എന്നിവയിൽ പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭ്യമാകും. ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾക്ക് പുറമെ, ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കടുത്ത തിരക്കും തടസങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഡിജിലോക്കർ , ഉമാംഗ് ആപ്പ് പോലുള്ള മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഫലം വളരെ വേഗത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും.
വിജയ ശതമാനം ഉയരുമോ?
കഴിഞ്ഞ വർഷം 77.81 ശതമാനമായിരുന്നു പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ വിജയ ശതമാനം. ഈ വർഷം വിജയ ശതമാനം ഉയരുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ വർഷം ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 4.52 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളും, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 26,826 വിദ്യാർഥികളുമാണ് ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ 77.81 ശതമാനവും വിഎച്ച്എസ്ഇയിൽ 70.06 ശതമാനവുമായിരുന്നു വിജയം.
പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്ന ലിങ്കുകൾ
https://results.hse.kerala.gov.in/results
https://results.kite.kerala.gov.in
https://results.digilocker.gov.in
വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറോ റോൾ നമ്പറോ ജനനത്തീയതിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷാ ഫലം അറായാനായി ഈ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക ഫലപ്രഖ്യാപന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക
ഘട്ടം 2: ഹോം പേജിലുള്ള “Kerala Plus Two Result 2026” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ/റോൾ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക
ഘട്ടം 4: വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ താല്ക്കാലിക മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയും, ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക
ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് എസ്എംഎസ് സേവനം
ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് KERALA12 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 56263 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ്എംഎസ് അയച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ ഫലം ഫോണിൽ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.
ഓൺലൈൻ വഴി ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ കാർഡിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ പേര്, റോൾ നമ്പർ, ഓരോ വിഷയത്തിനും ലഭിച്ച മാർക്കുകൾ, ആകെ മാർക്ക്, ഗ്രേഡുകൾ, തുടർപഠനത്തിനുള്ള യോഗ്യത എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ തികച്ചും താൽകാലികമാണെന്നും യഥാർഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പിന്നീട് സ്കൂളുകൾ വഴി കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
