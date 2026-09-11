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പ്ലസ് വൺ റീവാല്യുവേഷൻ റിസൾട്ട് വരുന്നു; ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെ?

പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അന്തിമ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 12:37 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലവും സ്ക്രൂട്ടിനി ഫലവും ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയത്.

ഇതിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തവരാണ് പുനർമൂല്യനിർണയത്തെ ആശ്രയിച്ചത്. പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അന്തിമ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ തന്നെ ഉപരിപഠനത്തിന് പ്ലസ് വൺ മാർക്ക് വളരെ നിർണായകമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ മാർക്ക് വർധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. പരീക്ഷാഭവൻ്റെ കർശന മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർപരിശോധന നടന്നത്. അധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക പാനൽ രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായാണ് വിവരം.

ഫലം പരിശോധിക്കേണ്ട രീതി
ഫലം അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി മാർക്കുകൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ www.dhsekerala.gov.in അല്ലെങ്കിൽ results.hse.kerala.gov.in എന്നിവ സന്ദർശിച്ചാണ് ഫലം അറിയേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് വൺ റീവാല്യുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂട്ടിനി റിസൾട്ട് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഫലം പരിശോധിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ വിദ്യാർഥികൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ശ്രമിച്ചാൽ മതിയാകും.

മാർക്കിലെ മാറ്റങ്ങളും ഫീസ് മടക്കിനൽകലും
മാർക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ മാർക്ക് വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതുക്കിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ മാർക്കിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ അത് നോ ചേഞ്ച് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. റീവാല്യുവേഷനിൽ 10 ശതമാനമോ അതിലധികമോ മാർക്ക് വർധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവർ അടച്ച അപേക്ഷാ ഫീസ് തിരികെ നൽകും. അതത് സ്കൂളുകൾ വഴിയാണ് ഈ തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നത്. ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ വഴി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുതുക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.

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ഉത്തരക്കടലാസുകളിലെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് സ്ക്രൂട്ടിനിയും പുനർമൂല്യനിർണയവും നടത്തുന്നത്. സ്ക്രൂട്ടിനിയിൽ മാർക്കുകൾ വീണ്ടും കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് മാർക്ക് നൽകും. വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഇത്തവണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫലം വരുന്നതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ തുടർപഠന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.

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TAGGED:

KERALA PLUS ONE RESULT
DHSE KERALA REVALUATION
PLUS ONE SCRUTINY RESULT
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PLUS ONE REVALUATION RESULT

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