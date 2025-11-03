ETV Bharat / education-and-career

കേരള നീറ്റ് പിജി 2025 സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചോ? ആദ്യ റൗണ്ട് പ്രൊവിഷണൽ മെറിറ്റ് ലിസ്‌റ്റ് പുറത്ത്

ലഭിച്ച രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള നീറ്റ് പിജി 2025 കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ് ലിസ്‌റ്റും കാറ്റഗറി ലിസ്‌റ്റും തയ്യാറാക്കിയത്.

KERALA PG NEET NEET PG PROVISIONAL MERIT LIST OUT NEET PG CATEGORY LIST OUT CEE
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കേരള നീറ്റ് പിജി 2025 കൗൺസിലിങ് നീറ്റ് പിജി 2025 റൗണ്ട് വൺ പ്രൊവിഷണൽ മെറിറ്റ് ലിസ്‌റ്റും കാറ്റഗറി ലിസ്‌റ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എംഡി, എംഎസ്, പിജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിരുദാനന്തര മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ലിസ്‌റ്റാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്.

സംസ്ഥാന കൗൺസിലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന 5,884 ഉദ്യോഗാർഥികളെയാണ് സിഇഇ ഷോർട്ട്‌ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ കേരള സിഇഇ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ നടക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

34 പേർ അയോഗ്യർ

ലഭിച്ച രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള നീറ്റ് പിജി 2025 കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ് ലിസ്‌റ്റും കാറ്റഗറി ലിസ്‌റ്റും തയ്യാറാക്കിയത്. രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ച 34 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അയോഗ്യരായി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. റിസർവേഷനായി തെറ്റായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തതോ നേറ്റിവിറ്റി തെളിവ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാത്തതോ ആയ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പേരുകളാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.

ഈ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2025 നവംബർ നാല്, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി സിഇഇ കേരള വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒന്നാം റൗണ്ട് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ കാരണമായേക്കാം. നേരത്തെ അപേക്ഷകരുടെ ഒരു പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2025 ഒക്ടോബർ 27-നകം ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കേരള നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിങ് 2025 മെറിറ്റ് ലിസ്‌റ്റും കാറ്റഗറി ലിസ്‌റ്റും എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കിയലോ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ സ്‌റ്റെപ്പുകൾ മറക്കല്ലേ

  1. cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. ഹോപേജിൽ പിജി അഡ്‌മിഷൻ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള പിജി മെഡിക്കൽ 2025 – കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  3. 'പ്രൊവിഷണൽ മെറിറ്റ് ലിസ്‌റ്റ്, കാറ്റഗറി ലിസ്‌റ്റ്' എന്നിവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  4. ശേഷം പിഡിഎഫ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
  5. സ്‌റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറോ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
  6. ഫീൽഡുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക. അപേക്ഷാ നമ്പർ, നീറ്റ് പീജി റോൾ നമ്പർ, റാങ്ക്, വിഭാഗം (GEN/SC/ST/obc/ews) എന്നിവയും യോഗ്യത ലഭിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുകയും വേണം.
  7. നിങ്ങളുടെ പേര് പട്ടികയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യ്‌ത് ഉടനടി ആവശ്യമായ രേഖകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും സമയപരിധിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

ഈ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും

  • കേരള നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിങ് 2025 അപേക്ഷാ നമ്പർ
  • റോൾ നമ്പർ
  • നീറ്റ് പിജി 2025 റോൾ നമ്പർ
  • നീറ്റ് പിജി 2025 റാങ്ക്
  • ഉദ്യോഗാര്‍ഥി വിഭാഗം

Also Read: ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് (സിഎ) ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; മുകുന്ദ് അഗിവാളിന് ഒന്നാം റാങ്ക്

TAGGED:

KERALA PG NEET
NEET PG PROVISIONAL MERIT LIST OUT
NEET PG CATEGORY LIST OUT
CEE
KERALA NEET PG COUNSELING 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.