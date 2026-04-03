വിരലില് എണ്ണാവുന്ന ദിനങ്ങള്, കീം 2026 പരീക്ഷ ഇങ്ങെത്തി; അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എളുപ്പത്തില് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം
ഈ മാസമാണ് കീം 2026 പരീക്ഷ നടക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയാണ് കീം 2026. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എളുപ്പത്തില് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മാർഗങ്ങള്...
Published : April 3, 2026 at 2:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കീം (KEAM) അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ? ഏപ്രില് ഒന്നിന് കേരള പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഉടൻ പുറത്ത് വരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. cee.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികള്ക്ക് പ്രസ്തുത വെബ്സൈറ്റില് നിന്നും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റ് ഔദ്യോഗിക അപ്ഡേറ്റുകള്ക്കും ഉദ്യോഗാർഥികള് cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ സന്ദർശിക്കുക.
വെബ്സൈറ്റില് നിന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം...
എഞ്ചിനീയറിങ്, ഫാർമസി, ബിആർച്ച് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുക. അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ പോർട്ടൽ വഴി അവരുടെ KEAM 2026 അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. cee.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് KEAM 2026 ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർഥികള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ലിങ്ക് സജീവമായാൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവരുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾ വളരെ ലളിതമായി തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകും. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം...
- CEE കേരളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- KEAM കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
- അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ്വേഡും നൽകുക.
- സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കാണുക.
- ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
അവസാന നിമിഷത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും തിടുക്കവും ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികള് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നേരത്തെ തന്നെ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാകും ഉത്തമം. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഉദ്യോഗാർഥികള് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
- ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പേര്
- റോൾ നമ്പർ
- പരീക്ഷയുടെ പേര്
- പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
- പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ
- റിപ്പോർട്ടിങ് സമയം
- പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ
എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാല് അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും വേണം.
കീം പരീക്ഷയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഷെഡ്യൂള് ഉണ്ട്. ഇത് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പരീക്ഷ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഷെഡ്യൂള് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രമേ ഉദ്യോഗാർഥി കള് പരീക്ഷാ സെന്ററുകളിലേക്ക് എത്താവൂ. അയോഗ്യത ഒഴിവാക്കാൻ സമയപരിധി കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കീം പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂള് ഇങ്ങനെ.
- പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്: ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00
- പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം: ഉച്ചയ്ക്ക് 01:30
- മോക്ക് ടെസ്റ്റ്: ഉച്ചയ്ക്ക് 01:45
- പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്കുള്ള അവസാന പ്രവേശനം: ഉച്ചയ്ക്ക് 01:50
- പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: ഉച്ചയ്ക്ക് 02:00
- പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നത്: ഉച്ചയ്ക്ക് 05:00
ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കുള്ള KEAM 2026 പരീക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ
വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2026 ഏപ്രിൽ 17ന് KEAM 2026 പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും. സുഗമമായ പരീക്ഷാ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.
അപേക്ഷകർ റിപ്പോർട്ടിങ് സമയത്തിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണം. ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിന്റെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പകർപ്പ് കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ, പരീക്ഷാ ദിവസത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവരുടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്ര വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പരിശോധിക്കണം.
പരീക്ഷ ഇങ്ങെത്തി, ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രം...
ഏപ്രില് 17 മുതല് 23 വരെയാണ് കീം 2026 പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജനുവരി 31 അവസാനിച്ചിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയാണ് നടക്കുന്നത്. എൻജിനീയറിങ്ങിനും ഫാർമസിക്കും വെവ്വേറെ പരീക്ഷ നടത്തും.
(എ) എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് : മാത്സ് (75 ചോദ്യം), ഫിസിക്സ് (45), കെമിസ്ട്രി (30). ആകെ 150 ചോദ്യം, 180 മിനിറ്റ്.
(ബി) ഫാർമസി : ഫിസിക്സ് (30), കെമിസ്ട്രി (45). ആകെ 75 ചോദ്യം, 90 മിനിറ്റ്. എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ–ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നേർക്കുള്ള 5 ഉത്തരങ്ങളിൽ ശരിയുത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലിക് ചെയ്യണം. ശരിയുത്തരത്തിന് 4 മാർക്ക്. തെറ്റിന് ഒരു മാർക്കു കുറയ്ക്കും. ചോദ്യം വിട്ടുകളയുന്നതിന് മാർക്ക് കുറയ്ക്കില്ല.
പരീക്ഷ പല സെഷനുകളിൽ നടത്തുന്നതിനാൽ ചോദ്യനിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം. അതിനാൽ സ്കോറുകൾ നോർമലൈസ് ചെയ്താണ് റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുക. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, യുഎഇ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും കീം 2026 പരീക്ഷ നടത്തും.
