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കീം 2026; വെറും 10 മാര്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കില് സീറ്റ് കിട്ടും, ബെസ്റ്റ് കോളജുകള് ഏതൊക്കെ? ശ്രീകുമാര് പള്ളിയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു..
കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കട്ട് ഓഫ് മാര്ക്കിനെ കുറിച്ചും ഉദ്യോഗാര്ഥികള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്രീകുമാർ പള്ളിയത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...
Published : June 8, 2026 at 5:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കീം പരീക്ഷ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വിദ്യാർഥികൾ കുറഞ്ഞത് 10 മാർക്കെങ്കിലും നേടണമെന്ന് സൈലം കരിയർ ഗൈഡ് അൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫിസർ ശ്രീകുമാർ പള്ളിയത്ത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് റാങ്ക് അനുസരിച്ച് കോളജും കോഴ്സും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കോളജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ വ്യത്യസ്തമായ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരള എൻജിനീയറിങ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ (കീം) സംബന്ധമായ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്ലസ് ടു മാർക്ക് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയായതിനുശേഷം കീം സ്കോറും പ്ലസ് ടു മാർക്കും തുല്യമായി പരിഗണിച്ച് എൻജിനീയറിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. കൗൺസിലിംഗ് തീയതികൾ വകുപ്പ് ഓൺലൈനായി പുറത്തിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കട്ട് ഓഫ് മാര്ക്കിനെ കുറിച്ചും ഉദ്യോഗാര്ഥികള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്രീകുമാർ പള്ളിയത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇപ്പോഴും കീം സംബന്ധമായ ഭയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടന്നും എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ തരത്തിലാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ നടത്തിയത്. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായി നടത്തിയ പരീക്ഷകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണയും വ്യത്യസ്തമായ ചേദ്യ കടലാസുകളാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത്.
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എന്നാൽ അതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു. ചില വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എളുപ്പവും എന്നാൽ മറ്റ് ചിലർക്ക് പരീക്ഷ കഠിനവുമായിരുന്നു. ഇത്തവണ പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയം കൃത്യമായി നടത്തും. ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ കാഠിന്യം വിലയിരുത്തി മാർക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവര് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും കരിയര് ഗൈഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിൽ നിലവിൽ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ട ബ്രാഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് കുട്ടികളുടെ റാങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും തുല്യമായിത്തന്നെ വിലയിരുത്തും.
സി ബി എസ് ഇ, ഐ.എസ്.സി, കേരള ബോർഡ് വിദ്യാർഥികളെ ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാർഥികൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ അതിനുള്ള പരിഹാരവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ശ്രീകുമാര് പറഞ്ഞു.
മത്സരം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീറിങ് കോഴ്സുകളിലേക്ക്
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളില് പ്രവേശനം നേടാനാണ് ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാര്ഥികളും ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കോഴ്സിന് കട്ട് ഓഫ് വളരെ അധികമായിരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോളജുകളെ ആശ്രയിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീറിങ് (സിഎസ്ഇ) കട്ട്ഓഫ് വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്കുള്ള സി എസ് ഇ കട്ട്ഓഫ് ഏകദേശം 200-500, തൃശൂർ ഗവൺമെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിന് 400-800, തങ്ങൾ കുഞ്ഞ് മുസ്ലിയാർ (ടികെഎം) കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മറ്റുള്ളവയ്ക്കും 1000-2000 എന്നിങ്ങനെയാണ് കട്ട്ഓഫ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത്.
കീം 2026 ലെ കട്ട്ഓഫ് ഉടൻതന്നെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഓരോ റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗിനും ശേഷം ഓരോ റൗണ്ട് തിരിച്ചുള്ള കട്ട്ഓഫുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റാങ്ക് അറിയാൻ കട്ട് ഓഫുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കും. പരിക്ഷ ഫലം, മുൻ വർഷത്തെ കട്ട്ഓഫുകൾ, കോളജുകളുടെ ആകെയുള്ള സീറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് കീംനുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സിഎസ്ഇ കട്ട്ഓഫ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില് കീം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻജിനീറിങ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് 2026 ലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കട്ട്ഓഫ് ചുവടെ നൽകിരിക്കുന്നു.
|കോളജിൻ്റെ പേര്
|കട്ട്ഓഫ്
|മാർക്ക് പരിധി
|കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് തിരുവനന്തപുരം
|200-500
|500+
|ഗവ. എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് തൃശൂർ
|400-800
|550-549
|ടികെഎം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് കൊല്ലം
|1000-2000
|500-549
|ഗവ. എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് ഇടുക്കി
|1800-2500
|500-549
|ഗവ. എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് കണ്ണൂർ
|2000-5000
|450-499
|എൻഎസ്എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് പലാക്കാട്
|2500-4000
|450-499
|രാജഗിരി സ്ക്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
|3000-6000
|450-499
|ആദിശങ്കര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് കാലടി
|5000-10000
|400-449
മറ്റ് കോളജുകളുടെയും കോഴ്സുകളുടെയും കട്ട്ഓഫുകൾ
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