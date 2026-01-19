ETV Bharat / education-and-career

കീം 2026 കേരള എൻജിനീയറിങ്/ഫാർമസി എൻട്രൻസ്: 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

31ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം. www.cee.kerala.gov.in എന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 3:18 PM IST

സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ്, ആര്‍ക്കിടെക്‌ച്ചര്‍, ബിഫാം, മെഡിക്കല്‍-അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ അനുബന്ധ കോഴ്‌സുകള്‍, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകാശാലയിലെ വിശേഷ കോഴ്‌സുകള്‍ എന്നിവയിലെ ബാച്ച്‌ലര്‍ തല പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. 31ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം. www.cee.kerala.gov.in എന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം.

പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും പ്രസ്‌തുത ലിങ്കിൽ കയറി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജനന തീയതി, നാഷണാലിറ്റി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ഫോട്ടോയും ഒപ്പും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മറ്റ് യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാൻ ഫെബ്രുവരി ഏഴ്‌ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയും സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഴ്‌സുകളിലേയ്‌ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഒറ്റ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതി. അപേക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്‌മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നതല്ല. ഹോം പേജിൽ വരുന്ന തിരുത്തൽ അറിയിപ്പുകള്‍ പ്രകാരം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദിഷ്‌ടസമയത്തിനകം അതു പരിഹരിക്കണം.

അപേക്ഷ സമർപിച്ചതിനു ശേഷം അക്‌നോളജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചുവയ്‌ക്കണം. അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പോ അനുബന്ധ രേഖകളോ എൻട്രൻസ് ഓഫിസിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അ‍‍ഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ 25 വരെ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം മേയ് രണ്ടാം വാരം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റുകൾ ജൂൺ 20ന് അകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിൽ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ / എയ്‌ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകൾ, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംവിധാനമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രോസ്പെക്റ്റസിനും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ- 0471 2332120ൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

പഠനശാഖകൾ

  • എൻജിനീയറിങ് / ആർക്കിടെക്‌ചർ ശാഖകൾ 55
  • മറ്റു കോഴ്‌സുകൾ: എംബിബിഎസ്, ഡെന്റൽ സർജറി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, സിദ്ധ, യുനാനി, അഗ്രികൾചർ, ഫോറസ്‌ട്രി, ഫിഷറീസ്, വെറ്ററിനറി സയൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ഫാർമസി, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ബിഎസ്‌സി (ഓണേഴ്‌സ്) കോ–ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് / അഗ്രി–ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ്, ബിടെക് ബയോടെക്നോളജി

അപേക്ഷ ഫീസ്

  • എഞ്ചിനീയറിങ് - ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 920 രൂപ. പട്ടിക വിഭാഗത്തിന് 400 രൂപ. പട്ടിക വർഗത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫീസില്ല.
  • ഫാർമസി – ജനറൽ (920), പട്ടികവിഭാഗം (400), പട്ടികവർഗം (ഇല്ല)
  • ആർക്കിടെക്‌ചർ – ജനറൽ (650), പട്ടികവിഭാഗം (260), പട്ടികവർഗം (ഇല്ല)
  • മെഡിക്കലും അനുബന്ധവും – ജനറൽ (650), പട്ടികവിഭാഗം (260), പട്ടികവർഗം (ഇല്ല) (യുഎഇയിൽ പരീക്ഷയെഴുതേണ്ടവർ 16,000 രൂപ കൂടുതലടയ്ക്കണം)

