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കീം 2026 കൗൺസിലിങും സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റും; വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ...
കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൗൺസിലിങ് സമയത്ത് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്രീകുമാർ പള്ളിയത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
Published : June 10, 2026 at 4:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള എൻജിനീയറിങ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ (കീം) പ്രവേശനം സംബന്ധമായ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2026 എഞ്ചിനീയറിങ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർക്ക് വിവരങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന തീയതി 14-06-2026 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൗൺസിലിങ് നടപടികൾ നടത്തവുന്നതാണ്.
കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കട്ട് ഓഫ് മാര്ക്കിനെ കുറിച്ചും കൗൺസിലിങ് സമയത്ത് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സൈലം കരിയർ ഗൈഡ് അൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫിസർ ശ്രീകുമാർ പള്ളിയത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
കീം 2026 കൗൺസിലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. അതോറിറ്റി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ cee.kerala.gov.in-ൽ കീം കൗൺസിലിങ് 2026ൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കീം 2025 ലെ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കുന്ന റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കൗൺസിലിങ് നടപടികൾ നടക്കുന്നത്.
കീം 2026 സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിലും ഒരു മോപ്പ്-അപ്പ്-റൗണ്ടിലും പ്രഖ്യാപിക്കും. ഓരോ റൗണ്ടിനുമുള്ള കീം 2026 കട്ട് ഓഫ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാം. കൗൺസിലിങ് പ്രക്രിയയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ്, സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ്, കോളജുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.
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കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കീം 2026 ലെ കൗൺസിലിങിനും സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റിനും അർഹതയുണ്ട്.
1. കീം 2026 കൗൺസിലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ: വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് കൗൺസിലിങിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ റോൾ നമ്പറും മറ്റ് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നൽകണം.
2. ചോയ്സ് ഫില്ലിങ്: രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം വിദ്യാർഥികൾ കീം കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സുകളും കോളേജുകളും പൂരിപ്പിക്കണം. സെൻട്രലൈസ്ഡ് അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രോസസ് (സിഎപി) വഴി അലോട്ട്മെൻ്റുകൾക്കായി ലഭ്യമായ കോഴ്സ് കോളജ് കോമ്പിനേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കോഴ്സുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പുനഃക്രമീകരിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.
3. പൂരിപ്പിച്ച ചോയ്സുകളുടെയും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്: വിദ്യാർഥികൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ചോയ്സുകളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സുകളുടെയും കോളജുകളുടെയും ചോയ്സുകൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുകയും വേണം.
4. ട്രയൽ സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ്: ആദ്യ ഘട്ട അലോട്ട്മെൻ്റിന് മുൻപ് കമ്മിഷണർ ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (സിഇഇ) ട്രയൽ സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് നടത്തുന്നു. കീമിൻ്റെ ഈ ട്രയൽ സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ്, വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓപ്ഷനുകളും റാങ്കും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏത് കോഴ്സിലേക്കും കോളേജിലേക്കും അലോട്ട്മെൻ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആശയം നൽകുന്നു. എന്നാലും ആ കോളജിലോ കോഴ്സിലോ സ്ഥാനാർഥിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
5. കീം സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് : ചോയ്സ് - ഫില്ലിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ ശേഷം, അധികാരികൾ കീം സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഫലം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ cee.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് കീം 2026 സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഫലം പരിശോധിക്കാം. സീറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ അലോട്ട്മെൻ്റ് ലഭിച്ച കോളേജ്, കോഴ്സ് വിശദാംശങ്ങൾ അടക്കേണ്ട ഫീസ് എന്നിവ പരാമർശിക്കുന്ന കീം അലോട്ട്മെൻ്റ് മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം.
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