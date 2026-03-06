ETV Bharat / education-and-career

പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഗുരുതരം; 16 വയസിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നിരോധിച്ചു; പ്രഖ്യാപനവുമായി കര്‍ണാടക

കര്‍ണാടകയില്‍ 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനം.

SIDDARAMAIAH BUDGET 2026 കര്‍ണാടക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കര്‍ണാടക ബജറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയക്ക് വിലക്ക് കര്‍ണാടക
CM Siddaramaiah. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 11:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. വര്‍ധിച്ച് വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു നടപടി കൈക്കൊണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുട്ടികൾക്ക് സ്‌കൂളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകിയാൽ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കും. കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാല്‍ ഇപ്പോൾ 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പ്രായം പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: സ്റ്റാറായി കോമള്‍ ദീപ്;ആടുകളെ മേയ്‌ക്കുന്നിതിനിടയില്‍ പഠനം, നേടിയെടുത്തത് ജെ.ആർ.എഫിൽ അഖിലേന്ത്യാ റാങ്ക്

TAGGED:

SIDDARAMAIAH BUDGET 2026
കര്‍ണാടക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ
കര്‍ണാടക ബജറ്റ്
സോഷ്യല്‍ മീഡിയക്ക് വിലക്ക് കര്‍ണാടക
വിദ്യാര്‍ഥി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിലക്ക്

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.