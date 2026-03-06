ETV Bharat / education-and-career
പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഗുരുതരം; 16 വയസിന് താഴെയുള്ളവര്ക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയ നിരോധിച്ചു; പ്രഖ്യാപനവുമായി കര്ണാടക
കര്ണാടകയില് 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള് സോഷ്യല് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനം.
Published : March 6, 2026 at 11:41 AM IST
ബെംഗളൂരു: കര്ണാടകയില് 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള് സോഷ്യല് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച് സര്ക്കാര്. വര്ധിച്ച് വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് തടയിടാനാണ് സര്ക്കാര് ഇത്തരമൊരു നടപടി കൈക്കൊണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.
കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകിയാൽ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കും. കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാല് ഇപ്പോൾ 16 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പ്രായം പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
