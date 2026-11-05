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കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യത: അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിടരുത്, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇളവ് തേടി കേരളം
2010 ഓഗസ്റ്റ് 23ന് മുൻപ് നിയമിതരായ അധ്യാപകർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇളവ് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു
Published : November 5, 2026 at 12:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യതാ നിബന്ധനകളിൽ ഇളവ് തേടി കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2010 ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു വരെ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകർക്ക് ഇളവ് നൽകണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസൽ സുൽഫിക്കർ അലി പി.എസ് ആണ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്തത്.
2010 ഓഗസ്റ്റ് 23നും 2025 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനും ഇടയിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച് തുടർച്ചയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് 2028 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതി പാസാകാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിനൽകണമെന്ന് അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പരീക്ഷ പാസായില്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ പെട്ടെന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടരുത്. പകരം സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയുള്ള നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ അനുവദിക്കണമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ അധ്യാപകർക്ക് ലഭിച്ച സമാനമായ ഇളവ് കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2010 ഓഗസ്റ്റ് 23ന് മുൻപ് നിയമിതരായ അധ്യാപകർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇളവ് നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം നിയമനം ലഭിച്ച് 10 വർഷത്തിലേറെയായി സർവീസിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകർക്ക് ഒരു സാവകാശവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദീർഘകാലമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, ദീർഘകാലത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള അധ്യാപകരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട്. സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയെത്തുടർന്ന് നിലവിലുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് പുതിയ അപേക്ഷയുമായി സർക്കാർ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ച് സർക്കാർ
ഇതിനിടെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഉത്തരവ് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 31ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് തന്നെ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. യോഗ്യതയില്ലാതെ നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പുറത്താക്കാനും, യോഗ്യതയില്ലാതെ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചവരെ യാതൊരു കാലതാമസവുമില്ലാതെ മാതൃ തസ്തികയിലേക്ക് പുനർവിന്യസിക്കാനും സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ കെ.എസ്.ടി.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപക സംഘടനകൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അധ്യാപകരെ തരംതാഴ്ത്താനുള്ള നിർദേശം റദ്ദാക്കണമെന്നും കെ.എസ്.ടി.എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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കോടതി വിധിക്കുശേഷവും കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടാത്ത അധ്യാപകർക്ക് ബോണ്ട് വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ മുൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയ അധ്യാപകരെയാണ് പുതിയ സർക്കുലർ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുമായിരുന്നത്. അധ്യാപകരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
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