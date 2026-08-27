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നീറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥികളെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി

നീറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാതെ ബിഡിഎസ് പ്രവേശനം നേടിയ 10 വിദ്യാർഥികളെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഡെൻ്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവ് ജമ്മു കശ്‌മീർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 8:46 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ജമ്മുവിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസസിൽ 2016-17 അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ ബി ഡി എസ് (BDS) പ്രവേശനം നേടിയ 10 വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഡെൻ്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (DCI) നിർദേശം ജമ്മു കശ്‌മീർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. 2016-ൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ യോഗ്യത നേടിയില്ലെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ ഇവരുടെ പ്രവേശനം അസാധുവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

36 പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ, 2016-17 അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ സ്റ്റേറ്റ് ക്വാട്ട സീറ്റുകൾക്ക് നീറ്റ് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഈ വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനം നേടിയതെന്നും ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് പരിഹാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും സീറ്റ് മാട്രിക്‌സും

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസസും 10 വിദ്യാർഥികളും നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് (OWP No. 1884/2017 & 1882/2017) ഹൈക്കോടതിയുടെ സംയുക്ത വിധി. 2016-17 വർഷത്തിൽ ജമ്മു-കശ്‌മീരിലെ സംസ്ഥാന ക്വാട്ട സീറ്റുകൾക്ക് നീറ്റ് യോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഐഡിഎസ് ജമ്മുവിന് അനുവദിച്ച 100 സീറ്റുകളിൽ 60 എണ്ണം മാനേജ്‌മെൻ്റ് ക്വാട്ടയും 40 എണ്ണം സ്റ്റേറ്റ് ക്വാട്ടയുമായിരുന്നു.

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മാനേജ്‌മെൻ്റ് ക്വാട്ട സീറ്റുകൾ പൂർണമായും നീറ്റ് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികത്തി. എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ 40 സീറ്റുകളിൽ 22 എണ്ണം മാത്രമാണ് ബോർഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻസിന് നികത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒഴിവുവന്ന 18 സ്റ്റേറ്റ് സീറ്റുകളിൽ എട്ട് എണ്ണം നീറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും, ബാക്കി 10 എണ്ണം മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ ആർ ഐ (NRI) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുമാണ് കോളേജ് നൽകിയത്. നിശ്ചിത സമയപരിധിയായ 2016 ഒക്ടോബർ 15-ന് മുൻപ് തന്നെ പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയായിരുന്നു.

സീറ്റിൻ്റെ നിയമപരമായ സ്വഭാവവും ട്രാൻസിഷണൽ ഇളവും

എൻആർഐ വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനം നേടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് ക്വാട്ട സീറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ് അല്ലെങ്കിൽ എൻആർഐ ക്വാട്ടയായി മാറില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

"ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് എൻആർഐ പദവി ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രവേശനം നേടുന്ന സീറ്റ് എൻ ആർ ഐ ക്വാട്ടയായി മാറണമെന്നില്ല. അനുമതി ലഭിച്ച സീറ്റ് മാട്രിക്‌സ് അനുസരിച്ചാണ് സീറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്," ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

2016-ലെ ഡെൻ്റിസ്റ്റ് ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം നീറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയെങ്കിലും, 2016-17 വർഷം ഒരു പരിവർത്തന കാലഘട്ടമായിരുന്നു . ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ സ്റ്റേറ്റ് ക്വാട്ട സീറ്റുകൾക്ക് അക്കാലത്ത് നീറ്റ് ഒഴിവാക്കി നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ച് കോടതി വിലയിരുത്തി.

പിന്നീട് വന്ന നിയമങ്ങൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാനാവില്ല

2017 ഓഗസ്റ്റിലാണ് വിദ്യാർഥികളെ പുറത്താക്കാൻ കോളജിന് നിർദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ അതിനുമുൻപ് തന്നെ പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്കും ഡിസിഐ-ക്കും കൈമാറുകയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് റോൾ നമ്പറുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. 2017 ജൂലൈയിൽ ഡിസിഐ ഭേദഗതി ചെയ്‌ത പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ 2016-17 പ്രവേശനങ്ങൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ബാധകമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് പരിഹാർ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശനം റദ്ദാക്കുന്നത് വർഷങ്ങളുടെ പഠനവും അധ്വാനവും പാഴാക്കുമെന്നും അത് അനീതിയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കോടതിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവുകൾ

10 വിദ്യാർഥികളെ പുറത്താക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ഡിസിഐയുടെ കത്തുകൾ റദ്ദാക്കി. 2016-17 അക്കാദമിക് വർഷത്തിലെ ഇവരുടെ പ്രവേശനം സാധുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അക്കാദമിക് അർഹതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബി ഡി എസ് ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റ് രേഖകളും നൽകാൻ ജമ്മു സർവകലാശാലയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി.

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TAGGED:

BOPEE STATE QUOTA NEET
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