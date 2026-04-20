ജെഇഇ മെയിൻ രണ്ടാം സെഷൻ ഫലം ഇന്ന്; കട്ട് ഓഫ് അറിയാം

ജനറൽ വിഭാഗത്തിനായുള്ള യോഗ്യതാ കട്ട് ഓഫ് 93 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ഇത് 80 മുതൽ 82 ശതമാനം വരെ ആകാനാണ് സാധ്യത.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 1:14 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ജെഇഇ മെയിൻ രണ്ടാം സെഷൻ്റെ ഫലം നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം നടന്ന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത 11.23 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് സെഷനുകളിലുമായി നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതിലെ മികച്ച സ്കോർ ആണ് റാങ്ക് നിർണയത്തിനായി പരിഗണിക്കുക. രാജ്യത്തെ ഐഐടികൾ, എൻഐടികൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായുള്ള സുപ്രധാന പരീക്ഷയാണിത്. വിദ്യാർഥികളുടെ അഖിലേന്ത്യാ റാങ്ക്, കാറ്റഗറി റാങ്ക് എന്നിവ എൻടിഎ ഫലത്തോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കും. പരീക്ഷാഫലത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീയും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കും.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കട്ട് ഓഫ്
ജനറൽ വിഭാഗത്തിനായുള്ള യോഗ്യതാ കട്ട് ഓഫ് 93 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ഇത് 80 മുതൽ 82 ശതമാനം വരെ ആകാനാണ് സാധ്യത. ജെഇഇ മെയിൻ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ആദ്യ 2.5 ലക്ഷം സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടാകൂ.

ഐഐടികളിലെ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഏപ്രിൽ അവസാന വാരത്തോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം എൻടിഎ ലഭ്യമാക്കും. റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ എൻടിഎയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാകും തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുക.

ഫലം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം
പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിനായി വിദ്യാർഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ jeemain.nta.nic.in സന്ദർശിക്കണം. ഹോം പേജിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ജെഇഇ മെയിൻ 2026 സെഷൻ രണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്‌വേഡും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യണം.

വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നതോടെ സ്കോർകാർഡ് സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വലിയൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിനാൽ ഫലപ്രഖ്യാപന സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സ്കോർകാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ
സ്കോർകാർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. പേര്, റോൾ നമ്പർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്നിവ വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കണം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ പെർസെൻ്റൈൽ, അഖിലേന്ത്യാ റാങ്ക്, കാറ്റഗറി റാങ്ക് എന്നിവയും സ്കോർകാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാർഥി യോഗ്യത നേടിയോ ഇല്ലയോ എന്ന സുപ്രധാന വിവരവും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.

വിവിധ ഷിഫ്റ്റുകളിലായി പരീക്ഷ നടന്നതിനാൽ സ്കോറുകൾ തുല്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക നോർമലൈസേഷൻ പ്രക്രിയ വഴിയാണ് എൻടിഎ അന്തിമ ഫലം തയ്യാറാക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെർസെൻ്റൈൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ വിവിധ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിക്കും.

