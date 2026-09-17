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ജെഇഇ മെയിന് 2027; തീയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്ടിഎ, ജനുവരി സെഷന് പരീക്ഷ എന്നാണെന്ന് അറിയാം
ജോയിന്റ് പ്രവേശന പ്രധാന പരീക്ഷ ജനുവരി 22 മുതല് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി അറിയിച്ചു.
Published : September 17, 2026 at 1:12 PM IST
കോട്ട(രാജസ്ഥാന്): രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ജീനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയായ ജോയിന്റ് എന്ട്രന്സ് എക്സാം മെയിന്(ജെഇഇ മെയിന്2027) പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി പരീക്ഷ കലണ്ടര് പുറത്ത് വിട്ടത്. ജനുവരി 22 മുതല് ജെഇഇ മെയിന്സ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എന്ടിഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനുവരി 31നകം പരീക്ഷകള് പൂര്ത്തിയാകും.
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ജനുവരി 22 മുതല് 24 വരെയും 28 മുതല് മുപ്പത് വരെയും പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നാണ് എന്ടിഎയുടെ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധന് ദേവ് ശര്മ്മ പറഞ്ഞു. ജനുവരി 31ന് മുമ്പ് പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനത്തില് പറയുന്നത്. ആറ് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ. പൂര്ണമായും ഓണ്ലൈന് കമ്പ്യൂട്ടര്(സിബിടി) മോഡിലാണ് പരീക്ഷ. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്.
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2022 മുതല് 2026 വരെ പന്ത്രണ്ട് മുതല് പതിനാറ് ലക്ഷം വരെ കുട്ടികളാണ് ജെഇഇ മെയിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികള് പരീക്ഷ എഴുതി. ഇക്കുറിയും ഇത്രയും കുട്ടികള് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ജെഇഇ മെയിന് പരീക്ഷയില് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട്. 2026 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷന് 2025 നവംബറില് തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 2027ലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷന് ഇക്കൊല്ലവും നവംബറില് തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
ജെഇഇയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്ക്ക് സൗജന്യ ഓണ്ലൈന് പരിശീലനം നല്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗത്തില് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും ഒരു പുത്തന് പ്രതീക്ഷ പകരുക മാത്രമല്ല എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയില് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാല് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓണ്ലൈന് പരിശീലനം എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉയര്ന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കുട്ടികളിലെ ഫോണ് അഡിക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയര്ന്നു.
കോവിഡിന് ശേഷമാണ് രാജ്യത്ത് ഓണ്ലൈന് വഴിയുള്ള പരിശീലനങ്ങള്ക്ക് ഇത്രമാത്രം സ്വീകാര്യത ഏറിയത്. ഇത്തരം ഓണ്ലൈന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷയില് വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഓണ്ലൈന് പരിശീലനത്തിന് ചെലവേറിയിരുന്നു. എന്നാല് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന് വന്നതോടെ ഇത് ചെലവ് കുറഞ്ഞതായി. ഇപ്പോള് കേവലം അയ്യായിരം രൂപ മുതല് നാല്പ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ചെലവാക്കിയാല് മികച്ച ഓണ് ലൈന് പരിശീലനങ്ങള് മിക്ക മത്സര പരീക്ഷകള്ക്കും ലഭ്യമാണ്. എന്നാല് ഇത്തരം മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികള് വിജയം നേടുന്നുവെന്ന് പറയാനാകുന്നില്ലെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.