ജെഇഇ മെയിൻസ് 2026: രണ്ടാം സെഷൻ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളിലും തീരുമാനം
ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ഒൻപതിനും ഇടയിൽ പരീക്ഷ നടത്തനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷകളിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ അനുവാദമില്ല.
Published : March 12, 2026 at 8:05 PM IST
ജയ്പൂർ: എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയായ ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ 2026 രണ്ടാം സെഷൻ പരീക്ഷയുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ഒൻപതിനും ഇടയിൽ പരീക്ഷ നടത്തനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇന്ന് (മാർച്ച് 12) മുതൽ നാളെ (മാർച്ച് 13) രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ ദേവ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഏപ്രിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെഷനിൽ നേരത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷകളിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ഇനി അപേക്ഷ നൽകുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ഒൻപതിനും ഇടയിൽ പരീക്ഷകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ സെഷനിലേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് സിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ സ്ലിപ്പ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരീക്ഷാ സെൻ്ററുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളു.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേവ് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
സിംഗപ്പൂർ, ക്വാലാലംപൂർ (മലേഷ്യ), കാഠ്മണ്ഡു (നേപ്പാൾ), വെസ്റ്റ് ജാവ (ഇന്തോനേഷ്യ), വാഷിങ്ടൺ (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്), ലാഗോസ് (നൈജീരിയ), മ്യൂണിക്ക് (ജർമ്മനി), മനാമ (ബഹ്റൈൻ), ദോഹ (ഖത്തർ), ദുബായ്, ഷാർജ, അബുദാബി (യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്), മസ്കറ്റ് (ഒമാൻ), റിയാദ് (സൗദി അറേബ്യ), കുവൈറ്റ് സിറ്റി (കുവൈറ്റ്) എന്നിവിടങ്ങളിലും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇത്തവണ ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ രണ്ട് സെഷനുകളിലായാണ് നടത്തുന്നത്. ആദ്യ സെഷൻ 2026 ജനുവരി 21 മുതൽ 29 വരെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. എൻടിഎയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 13 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യ സെഷൻ പരീക്ഷ എഴതിയത്.
ആദ്യ സെഷൻ പരീക്ഷാ ഫലം ഫെബ്രുവരി 16 നായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകിച്ചത്. 12 പേരാണ് 100 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയത്. ബാച്ച്ലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് (ബിഇ), ബാച്ച്ലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി (ബിടെക്) എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
