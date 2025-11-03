ETV Bharat / education-and-career

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്, ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷയ്‌ക്ക് കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്, പിശക് പറ്റിയതെന്ന് എൻടിഎ

2026 ലേയ്ക്കുള്ള ജെഇഇ-മെയിൻ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

VIRTUAL CALCULATOR NATIONAL TESTING AGENCY Department of Higher Education JEE MAIN 2026
JEE MAIN REGISTRATION 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 4:33 PM IST

കോട്ട: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയായ ജെഇഇ-മെയിനില്‍ (ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻ) കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി എൻടിഎ (നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി). കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ പരീക്ഷാ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ വെർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ പരീക്ഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അച്ചടി പിശകാണെന്നും മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

അതായത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ പരീക്ഷഹാളില്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രത്യേകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എൻടിഎ പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026 ലേയ്ക്കുള്ള ജെഇഇ-മെയിൻ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് വ്യക്തത വരുത്തുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴേയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പരീക്ഷാർഥികളാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

VIRTUAL CALCULATOR NATIONAL TESTING AGENCY Department of Higher Education JEE MAIN 2026
Clarification on Use of Virtual Calculator in JEE (Main) 2026- Registration (Screenshot from Department of Higher Education)

2025 നവംബർ 2 ന് എൻടിഎ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പൊതുഅറിയിപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷയിൽ വെർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്ററർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പിശക് പറ്റിയതാണെന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറ്റമില്ലെന്നും അറിയിച്ചത്. കാൽക്കുലേറ്ററുകളുടെ ഉപയോഗം കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എൻടിഎ വിശദീകരിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനില്‍ക്കെയാണ് വ്യക്തത വരുത്തി അധികൃതര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

പുതുക്കിയ വിജ്ഞാപനം

എൻ‌ടി‌എ പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് ജെഇഇ-മെയിൻ പരീക്ഷയെഴുതുന്ന പരീക്ഷാർഥികൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ലെന്ന് കരിയർ കൗൺസിലിങ് വിദഗ്‌ധനായ അമിത് അഹൂജ പറഞ്ഞു. കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുൻ പരീക്ഷകളുടെ അതേ രീതിയിൽ പരീക്ഷാർഥികൾ തയാറെടുക്കണമെന്നും അഹൂജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചില പിശകുകൾ വന്നതിനാലാണ് വെർച്വൽ കാൽക്കുലേറ്റർ പരീക്ഷാർഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെയുള്ള അറിയിപ്പില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.

പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടരുകയാണ്. നവംബർ 27 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴേയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പരീക്ഷാർഥികളാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2026 ജനുവരി 21 മുതൽ 30 വരെയും ഏപ്രിൽ രണ്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി പരീക്ഷ നടത്തും. ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 12 ന് പുറത്തിറങ്ങും. രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലെ ഫലവും ഏപ്രിൽ 20 ന് പുറത്തിറങ്ങും.

2026 ജനുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജെഇഇ മെയിനിൻ്റെ ഒന്നാംഘട്ട ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. jeemain.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 26 ന് നടക്കും. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പുതിയ അറിയിപ്പുകൾക്കും ഈ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

