ജെഇഇ മെയിൻ 2026; ആദ്യ സെഷൻ പരീക്ഷയുടെ ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാറ്റം, പുതുക്കിയ തീയതി ഇങ്ങനെ

ജെഇഇ മെയിൻ 2026 സെഷൻ ഒന്നിൻ്റെ ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാറ്റം. നേരത്തെ ഫെബ്രുവരി 12 നായിരുന്നു ഫല ഫ്രഖ്യാപനമെന്നായിരുന്നു എൻടിഎ അറിയിച്ചിരുന്നത്.

JEE MAIN 2026 JANUARY SESSION RESULT NTA ON RESULT DATE NATIONAL TESTING AGENCY
Students awaiting JEE Main results must wait 4 more days (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 12:30 PM IST

ജയ്‌പൂർ: ജെഇഇ മെയിൻ 2026 ഒന്നാം സെഷൻ പരീക്ഷയുടെ ഫല പ്രഖ്യാപനം ഫെബ്രുവരി 16 ലേക്ക് മാറ്റി വച്ചയതായി നാഷണൽ ടെസ്‌റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) അറിയിച്ചു. നേരത്തെ ഫെബ്രുവരി 12 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സ് വഴിയാണ് ഫലം പുറത്തുവിടുന്ന ഈ കാര്യം എൻടിഎ അറിയിച്ചത്.

അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി 10 ഷിഫ്റ്റുകളിലായാണ് ജനുവരിയില്‍ ആദ്യ സെഷൻ പരീക്ഷ നടന്നത്. ശരാശരി 1.3 ലക്ഷം പേർ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും പങ്കെടുത്തു. എൻടിഎ പുറത്തുവിട്ട ജനുവരി 28 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇത്തവണയാണ്. അതേസമയം ജെഇഇ മെയിൻ 2026 ഒന്നാം സെഷൻ്റെ ഫല പ്രഖ്യാപനം മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എൻടിഎ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

ഫലം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

1 ജെഇഇ മെയിൻ ഒദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

2 ജെഇഇ മെയിൻ 2026 സെഷൻ 1 ഫലം എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

3 ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പര്‍, ജനന തീയതി, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ നൽകുക

4 വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക

5 സ്‌കോർകാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

അതേസമയം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ 25 വരെ ജെഇഇ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും. താത്‌പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ jeemain.nta.nic.in വഴി രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം.

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ജെഇഇ മെയിൻ രണ്ട് സെഷനുകളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിലെ കണക്കനുസരിച്ച്, രണ്ടാം സെഷനിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകെ പരീക്ഷാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 15 ലക്ഷം കടന്നേക്കാം.

ഒന്നാം സെഷനിലോ രണ്ടാം സെഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് 'യൂണിക് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്' (Unique candidates) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പലരും രണ്ടാമതും പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ട്. രണ്ട് സെഷനുകളിലെയും ആകെ പരീക്ഷാർത്ഥികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് (AIR) കണക്കാക്കുന്നത്.

നാഷണൽ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (NIT), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (IIIT) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബി.ടെക്, ബി.ഇ, ബി.ആർക് കോഴ്‌സുകൾക്ക് ചേരാൻ ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. ഐഐടികളിൽ (IIT) പ്രവേശനം നേടാനുള്ള 'ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്‌ഡ്' പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ ജെഇഇ മെയിനിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടേണ്ടതുണ്ട്.

