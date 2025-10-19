ETV Bharat / education-and-career
വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്; ജെഇഇ മെയിൻസ് 2026 പരീക്ഷ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിശദമായി അറിയാം
ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ 2026 ലെ പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് സെഷനുകളിലായി പരീക്ഷ നടക്കും.
Published : October 19, 2025 at 7:08 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ 2026 ലെ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷകൾ രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നടത്തും. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് 2026 ജനുവരിയിലും, അടുത്തത് 2026 ഏപ്രിലിലും നടക്കും. 2026 ജനുവരി 21 നും 30 നും ഇടയിലായിരിക്കും ആദ്യ സെഷൻ. രണ്ടാമത്തേത് 2026 ഏപ്രിൽ 1 നും 10 നും ഇടയിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ 2026 ജനുവരി അവസാന ആഴ്ച ആരംഭിക്കും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജെഇഇ മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ എൻടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ jeemain.nta.nic.in ലൂടെ 'കാൻഡിഡേറ്റ് വിഭാഗം' വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.
ഉദ്യോഗാര്ഥികള്ക്ക് അപേക്ഷ പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ രേഖകൾ കൈയിൽ കരുതണമെന്ന് എൻടിഎ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ആധാർ കാർഡ്, UDID കാർഡ് ( വൈകല്യമുള്ളവർക്ക്), കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (EWS/SC/ST/OBC-NCL) എന്നിവ അപേക്ഷാ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
2025 ജനുവരിയിൽ ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുവദനീയമായ ശ്രമങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായി ബോർഡ് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ സെഷന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
ജെഇഇ മെയിൻ 2026 പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
- jeemain.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- ഹോംപേജിൽ 'കാൻഡിഡേറ്റ് ആക്റ്റിവിറ്റി' ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള 'പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ആവശ്യമായ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുക.
- ഇതോടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയകരമായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാം.
ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷാ വിശദാംശങ്ങൾ
ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (മെയിൻ) രണ്ട് പേപ്പറുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.
പേപ്പർ 1: എൻഐടികൾ, ഐഐഐടികൾ, മറ്റ് കേന്ദ്ര ധനസഹായമുള്ള സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ (സിഎഫ്ടിഐകൾ), പങ്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ധനസഹായം നൽകുന്നതോ അംഗീകരിച്ചതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾ/സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയിലെ ബിരുദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള (ബിഇ/ബിടെക്) പ്രവേശനത്തിന്. ജെഇഇ (മെയിൻ) പേപ്പർ 1 യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഐഐടികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തുന്ന ജെഇഇ (അഡ്വാൻസ്ഡ്) പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷകൾക്ക് എൻടിഎ ഉത്തരം നൽകുന്ന പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്
ചോദ്യം 1) സ്ഥിരീകരണ പേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ, അപേക്ഷകർ പോസ്റ്റ്/ഫാക്സ്/കൈ വഴി NTA-യിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?
ഉത്തരം: സ്ഥിരീകരണ പേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു രേഖയും അപേക്ഷകർ പോസ്റ്റ്/ഫാക്സ്/വാട്ട്സ്ആപ്പ്/ഇമെയിൽ/കൈകൊണ്ട് എൻടിഎയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
ചോദ്യം 2) പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ഉദ്യോഗാർഥികൾ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാകും. ജെഇഇ (മെയിൻ) 2025-ന് നിർബന്ധിത വിഷയങ്ങൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയാണ്.
