ജെഇഇ അഡ്വാൻസ് 2026 ഫലം നാളെ; കടുപ്പമേറിയ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ കട്ട് ഓഫ് കുറക്കുമോ, പ്രതീക്ഷയിൽ വിദ്യാർഥികള്
Published : May 31, 2026 at 4:48 PM IST
കോട്ട: ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐടി) റൂർക്കേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജെഇഇ അഡ്വാൻസ് 2026ൻ്റെ ഫലം ജൂൺ ഒന്നിനു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഫലവും സ്കോർകാർഡുകളും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ jeeadv.ac.in ൽ നിന്ന് പരീക്ഷാർഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഈ വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് 180,000 വിദ്യാർഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഏകദേശം 45,000 പേർ യോഗ്യത നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കടുപ്പമേറിയ ചോദ്യപേപ്പർ; കട്ട് ഓഫ് കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ
2026 ലെ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ കഠിനമാണെന്നായിരുന്നു വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. അതിനാൽതന്നെ ഇത് കുറഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷിയിലാണ് പരീക്ഷാർഥികൾ. 2025ൽ കൗൺസിലിങ് യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള കട്ട് ഓഫ് 360 ൽ 74 മാർക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം സ്ഥിതി വേറെയാണ്. ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായതിനാൽ ഏകദേശം 70 മാർക്ക് നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് യോഗ്യത നേടാനാക്കും എന്നാണ്, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായ ദേവ് ശർമ്മയുടെ അഭിപ്രായം.
ഇത്തവണത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ 95 മാർക്ക് നേടിയാൽ ഐഐടി സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണയായി ജെഇഇ അഡ്വാൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഏകദേശം 25 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ വിദ്യാർഥികൾ യോഗ്യത നേടാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ഏകദേശം 45,000 മുതൽ 50,000 വരെ വിദ്യാർഥികൾ യോഗ്യത നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ബി ടെക്, എം ടെക്, ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി, ബിഎസ് (സയൻസ്), ബി.എസ്.-എം.എസ്. ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലായി രാജ്യത്തെ 23 ഐഐടികളിലായി ഏകദേശം 18160 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ പ്രവേശനം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
97 മാർക്ക് നേടിയാൽ ഐഐടിയിൽ സീറ്റ്
2025 ലെ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ് പരീക്ഷയിൽ, 20792 റാങ്കോടെ 92 മാർക്ക് നേടിയ ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ഐഐടി വാരണാസിയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നു. 97 മാർക്ക് നേടിയ ഒരു വിദ്യാർഥിക്കും ജമ്മുവിലെ ഐഐടിയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നു.ഐഐടി ജമ്മുവിൽ 83 മാർക്കുമായി ഒരു വിദ്യാർഥി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് സീറ്റ് നേടി.
മുൻകാല പ്രവേശന നടപടികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോളും പേപ്പറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോളും 2026 ലെ കൗൺസിലിങ് പ്രക്രിയയിലെ ക്ലോസിംഗ് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ കണക്കിനോട് അടുത്ത് തന്നെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേവ് ശർമ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ കട്ട്ഓഫ് പരിധി വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കട്ട്ഓഫിന് ഏകദേശം ആറ് മാർക്കും മൊത്തം കട്ട്ഓഫിന് ഏകദേശം 70 മാർക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
55 മാർക്ക് നേടിയാലും യോഗ്യത
2020 നും 2022 നും ഇടയിൽ കട്ട്ഓഫ് മാർക്ക് 55 മുതൽ 70 വരെയായിരുന്നുവെന്ന് ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനു വിപരീതമായി, 2019 ൽ 93 മാർക്കും 2023 ൽ 86 മാർക്കും 2024 ൽ 109 മാർക്കും ആയിരുന്നു കട്ട്ഓഫ്. 2025 ലെ ചോദ്യപേപ്പർ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും 2026 ലെ പേപ്പർ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ വർഷം കട്ട്ഓഫ് കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായ ദേവ് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
