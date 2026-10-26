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20 വർഷത്തിന് ശേഷം ജാമിയ മിലിയയിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഉത്തരവിറക്കി ഭരണസമിതി
നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും സമർപ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫസർ മഹ്താബ് ആലം റിസ്വി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്
Published : October 26, 2026 at 12:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീണ്ട രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനം. കാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രാതിനിധ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങളായി നടന്നുവന്ന നിരാഹാര സമരത്തിന് ഒടുവിലാണ് സർവകലാശാല ഭരണസമിതിയുടെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. 2006ൽ പിരിച്ചുവിട്ട യൂണിയൻ വീണ്ടും നിലവിൽ വരുന്നതോടെ കാമ്പസിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുകയാണ്.
ഒക്ടോബർ 26ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നാണ് ഭരണസമിതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും സമർപ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫസർ മഹ്താബ് ആലം റിസ്വി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.30ഓടെ കാമ്പസിലെത്തിയ രജിസ്ട്രാർ വിദ്യാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ഔദ്യോഗിക നോട്ടിസ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
നടപടികൾ റദ്ദാക്കി ഭരണസമിതി
പ്രതിഷേധ സമയത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവുകളും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസുകളും ഭരണസമിതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സമരത്തിനിടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സർവകലാശാല ഭരണസമിതിക്കെതിരെ നടത്തിയ അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകൾക്കും സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾക്കും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ സമ്മതിച്ചതായും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഉടനടി പിൻവലിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയാലുടൻ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഭരണസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നിലപാട്. ഉത്തരവിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും രേഖാമൂലമുള്ള കൃത്യമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും ജമ്മു കശ്മീർ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടനയ്ക്ക് എന്ന് അംഗീകാരം നൽകുമെന്നതിനോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ എപ്പോൾ തുടങ്ങുമെന്നതിനോ കൃത്യമായ സമയപരിധി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
പ്രോക്ടർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവിൽ പരാമർശമില്ല. കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളും വ്യക്തമായ മാർഗരേഖയുമില്ലാത്ത ഉറപ്പുകൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ തീർത്തുപറഞ്ഞു. കാമ്പസിൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും അർഥവത്തായ വിദ്യാർഥി പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സമരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലൊന്നായ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയയിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ ഇല്ലാത്തത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വഴിവച്ചിരുന്നു. 2006ൽ അന്നത്തെ ഭരണസമിതിയാണ് ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ടത്. പിന്നീട് പലതവണ വിദ്യാർഥികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തുവന്നെങ്കിലും അധികൃതർ വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. നിലവിൽ ഡൽഹി സർവകലാശാല, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രധാന കലാലയങ്ങളിലെല്ലാം സജീവമായ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കുമ്പോഴാണ് ജാമിയയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.
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പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതി സ്വീകരിക്കുന്ന മെല്ലെപ്പോക്ക് നയം വീണ്ടും ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർഥി സമൂഹം. വിദ്യാർഥികളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ സമരം വീണ്ടും ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത്.
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