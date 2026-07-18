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തുടക്കം തന്നെ അരലക്ഷത്തിലേറെ ശമ്പളം, ഐഎസ്ആർഒയില് ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് ഇതാ സുവർണാവസരം
ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് എൻജിനയറിങ് ബിരുദധാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഐഎസ്ആർഒയിലെ ജോലി ഏറ്റവും ആകർഷകമായ തൊഴിൽ സാധ്യതകളിൽ ഒന്നാണ്.
Published : July 18, 2026 at 11:27 AM IST
ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറിലധികം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയിൽ (ISRO) നിന്ന് പുറത്തുപോയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണം ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. പരിചയ സമ്പന്നരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ അവസരങ്ങളിലേക്കോ മാറുന്ന 'ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ' (പ്രതിഭാചോർച്ച) സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന ആശങ്കയുടെ ഭാഗമായാണ് വിദഗ്ധർ ഈ പ്രവണതയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ എഞ്ചിനിയറിങ് ബിരുദധാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഒന്നായി ഐഎസ്ആർഒ തുടരുന്നു.
പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യുവ ബിരുദധാരികളാണ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സ്ഥാനം പലപ്പോഴും സുരക്ഷിതവും അഭിമാനകരവുമായ ഒരു തൊഴിലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് എൻജിനയറിങ് ബിരുദധാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഐഎസ്ആർഒയിലെ ജോലി ഏറ്റവും ആകർഷകമായ തൊഴിൽ സാധ്യതകളിൽ ഒന്നാണ്. ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം, വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളുടെ വികസനം, ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികളിൽ ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു.
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എങ്കിലും, ഐഎസ്ആർഒയിൽ ജോലി നേടുന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം ചിട്ടയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും എഞ്ചിനിയർമാരെയും നിയമിക്കുകയും, സർക്കാർ ശമ്പള വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുകയും, സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സേവന ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിർണായക ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളും ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് അടുത്തിടെ കർശനമാക്കിയിരുന്നു. നിരവധി ആളുകളാണ് ഐഎസ്ആർഒയിൽ ജോലിക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നത്.
ഐഎസ്ആർഒയിൽ എങ്ങനെ ജോലി നേടാം?
എഞ്ചിനിയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രാരംഭതല തസ്തിക 'സയൻ്റിസ്റ്റ്/എഞ്ചിനിയർ 'SC' ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻ്റ് എയർ കണ്ടിഷനിങ്, ആർക്കിടെക്ചർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും മറ്റ് വിവിധ എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗങ്ങളിലും ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബി-ടെക് (BE/BTech) തത്തുല്യ ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഐഎസ്ആർഒ സെൻട്രലൈസ്ഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡ് (ICRB) വഴിയാണ് നിയമിക്കുന്നത്. നിയമന വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഐഎസ്ആർഒ കരിയേഴ്സ് പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം
- ഒരു എഴുത്തുപരീക്ഷയും ഇൻ്റർവ്യൂവും ഉണ്ടാകും.
- അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഒഴിവുകളിലേക്ക് GATE സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിങും തുടർന്ന് അഭിമുഖവും നടക്കുന്നു.
- ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമന ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അന്തിമ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ശമ്പളം
പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സയൻ്റിസ്റ്റ്/എഞ്ചിനീയർ 'SC'-യെ, ഏഴാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മിഷൻ പേ മാട്രിക്സിലെ ലെവൽ 10 പ്രകാരം പ്രതിമാസം 56,100 രൂപ എന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തോടെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന് പുറമേ, ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വിവിധ സർക്കാർ അലവൻസുകൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ട്. ക്ഷാമബത്ത (DA), വീട്ടുവാടക അലവൻസ് (HRA), യാത്രാബത്ത, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ (LTC), ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മുൻകൂർ തുക, ബാധകമായ സർക്കാർ പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻഹാൻഡ് സാലറി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, ബാധകമായ അലവൻസുകൾ, നിയമപരമായ കിഴിവുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നു.
ഐഎസ്ആർഒയിലെ പ്രവർത്തന സമയം
സാധാരണയായി സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയമാണ് ഐഎസ്ആർഒ പിന്തുടരുന്നത്. എങ്കിലും ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും പ്രവർത്തന സമയം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം, മിഷൻ നിയന്ത്രണം, വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളുടെ സംയോജനം, പരീക്ഷണം, മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞർ പലപ്പോഴും സാധാരണ ഓഫീസ് സമയത്തിന് ശേഷവും ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം. വിക്ഷേപണ ദൗത്യങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളുടെയും സമയത്ത്, പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് ടീമുകൾക്ക് ദീർഘനേരം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരികയോ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരികയോ ചെയ്തേക്കാം. നിശ്ചിത ഷിഫ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നിത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ദൗത്യങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും സമയപരിധികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഐഎസ്ആർഒയുടെ പ്രവർത്തന സമയക്രമം പ്രധാനമായും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഒരു ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞന് രാജിവെക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഒരു ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞന് രാജിയും സ്വയം വിരമിക്കലും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ 'ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്പേസി'ൻ്റെ സേവന ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. നൂറിലധികം ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്ഥാപനം വിട്ടുപോയ റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്ന്, നിർണായകമായ ദേശീയ ദൗത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കായുള്ള തങ്ങളുടെ നയം ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് പരിഷ്ക്കരിച്ചു. അതേസമയം, പുതുക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമാണ്. ഇത് പ്രകാരം ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ രാജിക്കോ സ്വമേധയാ വിരമിക്കലിനോ ഉള്ള അപേക്ഷകൾ പതിവ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരിഗണിക്കില്ല. പകരം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചില നടപടികളുണ്ട്. ഇത്തരം അഭ്യർഥനകൾ പരിശോധിച്ച് തങ്ങളുടെ ശുപാർശകൾ സഹിതം ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ സെൻ്റർ ഡയറക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ദൗത്യങ്ങളുടെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
തൊഴിൽപരമായ വളർച്ച ഐഎസ്ആർഒയിൽ
സയൻ്റിസ്റ്റ്/എഞ്ചിനിയർ 'SC' തസ്തികയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിപരിചയം, പ്രകടനം, വകുപ്പുതല വിലയിരുത്തലുകൾ, സംഘടനാപരമായ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഗ്രേഡുകളിലൂടെ മുന്നേറുന്നു. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതികവിദ്യ, വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, റിമോട്ട് സെൻസിങ്, നാവിഗേഷൻ, വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഗ്രഹാന്തര പര്യവേക്ഷണം, ഭൂമി നിരീക്ഷണം, ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത പ്രയോഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇതിന് പുറമേ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായി ഉപരിപഠനം, പ്രത്യേക പരിശീലനം, ഗവേഷണ സഹകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ഐഎസ്ആർഒ നൽകുന്നു. ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ, ആദിത്യ-എൽ1, വരാനിരിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം വരെ പരിചയം നേടാം. ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയം, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം, നാവിഗേഷൻ, ദുരന്തനിവാരണം, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, കൃഷി, ദേശീയ സുരക്ഷ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഐഎസ്ആർഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തുടർന്നും സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു. ശാസ്ത്രം, ഗവേഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻജിനിയറിങ് ബിരുദധാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ് ഐഎസ്ആർഒ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വെല്ലുവിളികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിലനിൽക്കെത്തന്നെ ഐഎസ്ആർഒയിലെ ഉദ്യോഗം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ സർക്കാർ ജോലികളിലൊന്നായി തുടരുന്നു.
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