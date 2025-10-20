ETV Bharat / education-and-career
മാസ ശമ്പളം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം..! ഐഎസ്ആര്ഒയില് ജോലി നേടാൻ സുവര്ണാവസരം, ഉടൻ അപേക്ഷിക്കൂ...
2025 ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ നവംബർ 14 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
Published : October 20, 2025 at 8:55 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഒരു കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണോ നിങ്ങള്? എന്നാല് ഇത്തരക്കാര്ക്ക് ഐഎസ്ആര്ഒയില് ജോലി നേടാൻ സുവര്ണാവസരം ഒരുങ്ങുന്നു. ഐഎസ്ആർഒ (ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസി) ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തസ്തികകളിലെ 100-ലധികം ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ശാസ്ത്രം/എഞ്ചിനീയർ, റേഡിയോഗ്രാഫർ, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം, ടെക്നീഷ്യൻ തുടങ്ങിയവയിൽ താത്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് isro.gov.in അല്ലെങ്കിൽ shar.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
2025 ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ നവംബർ 14 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ടെക്നിക്കൽ മേഖലകളായ കെമിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, സിവിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
യോഗ്യത
- സയൻ്റിസ്റ്റ്/ എഞ്ചിനീയർ : കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ മെഷീൻ ഡിസൈനിൽ എംഇ/ എം.ടെക്/ എം.എസ്സി (ഇംഗ്ലീഷ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. കുറഞ്ഞത് 65ശതമാനം മാർക്കോടെ (എല്ലാ സെമസ്റ്ററുകളുടെയും ശരാശരി) മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിഇ/ ബിടെക്/ ബിഎസ്സി (ഇംഗ്ലീഷ്) പ്രീ-എലിജിബിലിറ്റി യോഗ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ 10 പോയിൻ്റ് സ്കെയിലിൽ 6.84 സിജിപിഎ/ സിപിഐ ഗ്രേഡിംഗോ നേടിയിരിക്കണം.
- ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് : അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ.
- സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് : അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ രസതന്ത്രം പ്രധാന വിഷയമായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി.എസ്സി. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഫൈൻ ആർട്സിൽ (ഫോട്ടോഗ്രാഫി) / വിഷ്വൽ ആർട്സിൽ (സിനിമാറ്റോഗ്രഫി) ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലർ.
- ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് 'എ' : ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദം.
- റേഡിയോഗ്രാഫർ-എ : സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച കോളജ്/ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ദൈർഘ്യമുള്ള റേഡിയോഗ്രാഫി കോഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ.
- ടെക്നീഷ്യൻ 'ബി': എസ്എസ്എൽസി + ഐടിഐ/എൻടിസി/എൻഎസി.
- ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ 'ബി' : എൻസിവിടിയിൽ നിന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ) ട്രേഡിൽ എസ്എസ്എൽസി/എസ്എസ്സി പാസായ + ഐടിഐ/ എൻടിസി/ എൻഎസി.
- കുക്ക്: എസ്എസ്എൽസി /എസ്എസ്സി /മെട്രിക്കുലേഷൻ /പത്താം ക്ലാസ് വിജയം.
- ഫയർമാൻ 'എ' : എസ്എസ്എൽസി / മെട്രിക്കുലേഷൻ/പത്താം ക്ലാസ് വിജയം.
- ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ 'എ' : എസ്എസ്എൽസി/ മെട്രിക്കുലേഷൻ/ പത്താം ക്ലാസ് വിജയം.
- നഴ്സ്-ബി : സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് (നഴ്സിംഗ് യോഗ്യത അതത് സംസ്ഥാന നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം)
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ
- ശാസ്ത്രജ്ഞൻ/എഞ്ചിനീയർ: ലെവൽ 10 (56,100 –1,77,500 )
- ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്: ലെവൽ 7 (44,900 - 1,42,400)
- സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ്: ലെവൽ 7 (44,900 - 1,42,400)
- ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ്'എ': ലെവൽ 7 (44,900 - 1,42,400)
- റേഡിയോഗ്രാഫർ-എ: ലെവൽ – 4 ( 25,500 - 81,100)
- ടെക്നീഷ്യൻ 'ബി': ലെവൽ 3 (21,700 - 69,100 )
- ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ 'ബി': ലെവൽ 3 (21,700 - 69,100 )
- കുക്ക്: ലെവൽ – 2 ( 19,900 – 63,200/-)
- ഫയർമാൻ 'എ': ലെവൽ – 2 (19,900 – 63,200/-)
- ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ 'എ': ലെവൽ – 2 (19,900 – 63,200/-)
- നഴ്സ്-ബി: നഴ്സ്-ബി, ലെവൽ- 7 (44900 - 142400)
പ്രായപരിധി
- ശാസ്ത്രജ്ഞൻ/ എഞ്ചിനീയർ : 18-30 വയസ്സ്
- ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് 'എ', റേഡിയോഗ്രാഫർ-എ, ടെക്നീഷ്യൻ 'ബി'/ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ 'ബി', കുക്ക്, എൽവിഡി 'എ', നഴ്സ് 'ബി': 18-35 വയസ്സ്.
- ഫയർമാൻ - എ: 18-25 വയസ്സ്
അപേക്ഷ ഫീസ്
എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും: 750/- രൂപ.
സ്ത്രീകൾക്ക്, എസ്സി/എസ്ടി/ പിഡബ്ല്യുബിഡി, മുൻ സൈനികർ: അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല
മറ്റ് എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും അപേക്ഷാ ഫീസ് 250 രൂപ കുറച്ചതിന് ശേഷം 500 രൂപ.
പോസ്റ്റ് കോഡ് 21 മുതൽ 39, 41 & 42 എന്നിവയ്ക്ക്: എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും: 500/- രൂപ