Published : February 23, 2026 at 5:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബഹിരാകാശത്തെ നിഗൂഡതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുണ്ടോ? ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? എന്നാൽ കുട്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കിതാ ഒരു സുവർണാവസരം! ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ(ഐഎസ്ആർഒ) നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയില് നിങ്ങള്ക്കും പങ്കെടുക്കാം.
'യുവിക-2026' (യങ് സയൻ്റിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം) എന്ന പേരിലാകും പ്രത്യേക പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നടത്തുക. ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന അറിവുകൾ, നൂതന പ്രവണതകൾ എന്നിവ വിദ്യാർഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പരിശീലന ക്ലാസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
YUVIKA 2026:— ISRO (@isro) February 20, 2026
📅 Registration:
27th February – 31st March 2026
For more information visit: https://t.co/GJMq5CCs3C pic.twitter.com/hiHPhHL0Jo
ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം?
ഐഎസ്ആർഒ നടത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിലേയ്ക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവുക. ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
പരിശീലന ക്ലാസിലേയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ നടപടിക്രമം
വിദ്യാർഥികൾ അന്തരീക്ഷ ജിജ്ഞാസ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി പേരും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷനും ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് അയയ്ക്കും. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
ലിങ്കിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രശ്നോത്തരിയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഒരു തവണ മാത്രമേ പ്രശ്നോത്തരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പത്ത് ശതമാനം വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കും.
പ്രശ്നോത്തരി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിപരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഫോമിൽ ചേർക്കുക. കുട്ടികളുടെ യോഗ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റേയോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ മേലധികാരിയുടേയോ ഒപ്പോടുകൂടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇത് 15 ശതമാനം അധിക വെയിറ്റേജ് നൽകും. എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
എട്ടാം ക്ലാസിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് അനുസരിച്ച് 50 ശതമാനം വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ സ്കൂൾ, ജില്ല, സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്ര അഭിരുചി പരീക്ഷ, ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം, ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം വരെ വെയിറ്റേജ് നൽകും.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പോർട്സ്, അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 5% വെയിറ്റേജ് നൽകും. എൻസിസി, സ്കൗട്ട്സ്, എൻഎസ്എസ് എന്നിവയിൽ അംഗങ്ങളായവർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കും.
ഐഎസ്ആർഒ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന ക്ലാസിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏഴ് ഐഎസ്ആർഒ കേന്ദ്രങ്ങളിലായാകും പരിശീലനം നൽകുക. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം, ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെൻ്റർ, ബെംഗളൂരു, തിരുവനന്തപുരം, ഡെറാഡൂൺ, അഹമ്മദാബാദ്, ഷില്ലോങ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിലും പരിശീലനം നൽകും.
'യുവിക 2026' ലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ മുഴുവൻ ചെലവുകളും ഐഎസ്ആർഒ വഹിക്കും. കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ, താമസം, ഭക്ഷണം എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യമാണ്. യാത്രാ ബത്തയുൾപ്പെടെ ഐഎസ്ആർഒ നൽകുന്നതായിരിക്കും.
രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: ഫെബ്രുവരി 27
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 31
ആദ്യ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്: ഏപ്രിൽ 13
രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം: ഏപ്രിൽ 20
പരിശീലനം : മെയ് 11 മുതൽ 22 വരെ
താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഐഎസ്ആർഒയുടെ 'ജിജ്ഞാസ' പോർട്ടൽ കയറി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് https://jigyasa.iirs.gov.in/yuvika , അല്ലെങ്കിൽ, https://www.isro.gov.in/ എന്ന വിലാസത്തിലും അപേക്ഷിക്കാം.
