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മുത്തശ്ശിമാർ വരെ സ്‌മാർട്ടായ നാട്! അന്താരാഷ്‌ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനത്തില്‍ വിസ്‌മയമാകുന്ന "കേരളം മോഡല്‍"

കാലം മാറുമ്പോൾ സാക്ഷരതയുടെ നിർവചനവും മാറുകയാണ്. ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അറിയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയും.

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കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ ക്ലാസില്‍ നിന്നും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 9:05 AM IST

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"ഒരു കുട്ടി, ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു പുസ്തകം, ഒരു പേന എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും." - മലാല യൂസഫ്‌സായ്

സെപ്റ്റംബർ 8 ലോകമെമ്പാടും അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലും അക്ഷരജ്ഞാനം എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദിനം. 1966-ൽ യുനെസ്കോ ആണ് ഈ ദിവസം സാക്ഷരതാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേവലം എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം, ഒരു മനുഷ്യന് അന്തസോടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ് സാക്ഷരത എന്ന് ഈ ദിവസം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. "മനുഷ്യർക്കും ഭൂമിക്കും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സാക്ഷരത"എന്ന ചിന്താവിഷയവുമായി യുനെസ്കോ ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഇരുളകറ്റുന്ന അക്ഷരവെളിച്ചം

അറിവില്ലായ്മയുടെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയാണമാണ് സാക്ഷരത. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ആഡംബരമല്ല, മറിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാക്ഷരത കൈവരുന്നതിലൂടെ തൻ്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും, ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ആർജ്ജവവും ലഭിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ലിംഗസമത്വം, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം, സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം എന്നിവയെല്ലാം സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ സാക്ഷരത

KERALAM LITERACY KERALAM EDUCATION MODEL IMPORTANCE OF LITERACY INTERNATIONAL LITERACY DAY SPECIAL
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ ക്ലാസില്‍ നിന്നും (ETV Bharat)

കാലം മാറുമ്പോൾ സാക്ഷരതയുടെ നിർവചനവും മാറുകയാണ്. ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അറിയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയും. സാങ്കേതികവിദ്യ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഭരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും അതിലെ വിവരങ്ങളെ വിവേചനബുദ്ധിയോടെ വിലയിരുത്താനും ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. പുതിയ കാലത്തെ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യം കൂടി മുൻനിർത്തിയുള്ളതാകണം.

മാതൃകയായി നമ്മുടെ കേരളം

സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്നെ എപ്പോഴും വഴികാട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കേരളം. 1991-ൽ പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുവർണ്ണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. തുടർസാക്ഷരതാ പദ്ധതികളിലൂടെയും, മുതിർന്നവർക്കായുള്ള തുല്യതാ പരീക്ഷകളിലൂടെയും അറിവ് നേടുന്നതിന് പ്രായം ഒരു തടസമല്ലെന്ന് കേരളം വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു.

അക്ഷര വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കം

ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ, 1991 ഏപ്രിൽ 18-നാണ് കേരളം സമ്പൂർണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്. അന്നു തുടങ്ങിയ അക്ഷരയാത്ര ഇന്ന് 96.2% എന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. വയോജന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ, അക്ഷരലക്ഷം, തുല്യതാ പരീക്ഷകൾ എന്നിവയിലൂടെ പ്രായഭേദമന്യേ ഓരോ പൗരനെയും അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുനായ്ക്കരും ചോലനായ്ക്കരും താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി ഊരുകൾ മുതൽ തീരദേശങ്ങൾ വരെ ഈ അക്ഷരവെളിച്ചം എത്തിച്ചേർന്നു.

കാലം മാറിയപ്പോൾ സാക്ഷരതയുടെ നിർവചനവും മാറി. വെറും കത്തെഴുതാനും ഒപ്പിടാനും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാനാകില്ല. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും കേരളം സ്വന്തമാക്കി.

KERALAM LITERACY KERALAM EDUCATION MODEL IMPORTANCE OF LITERACY INTERNATIONAL LITERACY DAY SPECIAL
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ ക്ലാസില്‍ നിന്നും (ETV Bharat)

സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് നടത്താനും, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ വരെ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിപ്രസരമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ആരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടരുത് എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമാണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.

കേരള മോഡലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ

ലിംഗസമത്വത്തിലെ മാതൃക

ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ സാക്ഷരതാ നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോൾ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലിംഗ സാക്ഷരതാ വ്യത്യാസമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇവിടെ അക്ഷരം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യ അവകാശത്തോടെ ലഭിക്കുന്നു.

തുടർവിദ്യാഭ്യാസം

80-ാം വയസിലും 90-ാം വയസിലും തുല്യതാ പരീക്ഷ എഴുതി നൂറിൽ നൂറു മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന മുത്തശ്ശിമാരുടെ വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ നാം കാണാറുള്ളൂ. പഠനത്തിന് പ്രായം ഒരു തടസമല്ലെന്ന് ഈ നാട് തെളിയിച്ചു.

സാമൂഹിക ബോധം

KERALAM LITERACY KERALAM EDUCATION MODEL IMPORTANCE OF LITERACY INTERNATIONAL LITERACY DAY SPECIAL
കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച 105കാരന്‍ അബ്‌ദുല്ല ബാഖവി (ETV Bharat)

സാക്ഷരത എന്നത് കേവലം അറിവ് മാത്രമല്ല, മികച്ച ആരോഗ്യപരിപാലനം, ഉയർന്ന ജീവിതനിലവാരം, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എന്നിവ കൂടിയാണെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം

ലോകത്ത് ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അക്ഷര വെളിച്ചം ലഭിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിലേക്ക് കൂടി വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരാളെയെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, അത് ഈ ദിനാചരണത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായിരിക്കും. അക്ഷരമുറ്റത്ത് നിന്നും അറിവിൻ്റെ അനന്ത ആകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം, വിജ്ഞാനമുള്ള, വിവേകമുള്ള ഒരു നല്ല നാളെക്കായി നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനാശംസകൾ!

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KERALAM EDUCATION MODEL
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