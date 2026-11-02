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24 കുട്ടികള്ക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ, ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം, പുതിയ പഠന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത്
രാജ്യത്തെ 14.67 ലക്ഷം സ്കൂളുകളെയും, 1.03 കോടി അധ്യാപകരെയും, 24.72 കോടി വിദ്യാർഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തയാറാക്കിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്...
Published : November 2, 2026 at 8:27 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഭാവിയുടെ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുന്നത് ക്ലാസ് മുറികളിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയില് രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ 'സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരതാ വകുപ്പ്' പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ UDISE+ 2025–26 റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം വിശദീകരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം, അധ്യാപകരുടെ ലഭ്യത, ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റം, ലിംഗസമത്വം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP 2020) ലക്ഷ്യമിടുന്ന സാർവത്രിക പ്രവേശനവും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിലേക്ക് രാജ്യം അതിവേഗം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ പഠനമെന്നും വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തെ 14.67 ലക്ഷം സ്കൂളുകളെയും, 1.03 കോടി അധ്യാപകരെയും, 24.72 കോടി വിദ്യാർഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തയാറാക്കിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
അധ്യാപക ലഭ്യതയും അനുപാതവും: പഠനം ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പം
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ല് വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതത്തിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയാണ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP 2020) നിർദേശിക്കുന്ന 30 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ (30:1) എന്ന മാനദണ്ഡത്തിനും താഴെ, 24:1 എന്ന മികച്ച നിരക്കിലാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതം.
വിവിധ പഠന ഘട്ടങ്ങളിലെ അനുപാതം പരിശോധിച്ചാൽ:
- ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജ് : 10:1 (പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ)
- പ്രപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് : 12:1
- മിഡിൽ സ്റ്റേജ് : 17:1
- സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് : 21:1
ക്ലാസ് മുറികളിലെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ വർധനവ് ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യക്തിഗത ശ്രദ്ധ നൽകാനും, ക്ലാസ് മുറികളിലെ ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ തുടരുന്നു; കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ
സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന കുട്ടികൾ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തുടരുന്നതിലും, ഉപരിപഠനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിലും രാജ്യം മികച്ച പുരോഗതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നിലനിർത്തൽ നിരക്ക്
ഫൗണ്ടേഷണൽ തലത്തിൽ 98.5% പേരും പ്രപ്പറേറ്ററിയിൽ 91.1% പേരും പഠനം തുടരുമ്പോൾ മിഡിൽ തലത്തിൽ ഇത് 83.7 ശതമാനമാണ്.
ഉപരിപഠന നിരക്ക്
ഫൗണ്ടേഷണൽ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും 99.2% കുട്ടികളും പ്രപ്പറേറ്ററിയിലേക്കും, 93.8% പേർ മിഡിൽ തലത്തിലേക്കും, 88.3% പേർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്കും തടസ്സമില്ലാതെ കടക്കുന്നു.
കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിലെ കുറവ്
മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രപ്പറേറ്ററി തലത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് 1.8% ആയും സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ 7.0% ആയും കുറഞ്ഞു.വിഭവങ്ങളുടെ ശരിയായ വിതരണവും അധ്യാപകരുടെ കൃത്യമായ പുനർവിന്യാസവും കാരണം രാജ്യത്തെ ഏകാധ്യാപക സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 3 ശതമാനത്തോളം കുറവുണ്ടാവുകയും (1,00,843 ആയി ചുരുങ്ങി), കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 29% കണ്ട് ഇടിയുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഈ രംഗത്തെ വലിയൊരു ഭരണപരമായ നേട്ടമാണ്.
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തവും സാമൂഹിക സമത്വവും
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരോഗതി കൈവരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എല്ലാവരിലേക്കും തുല്യമായി എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിംഗസമത്വം വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നേടിയ ആകെ കുട്ടികളിൽ 48.4% പേരും പെൺകുട്ടികളാണ്. അധ്യാപന രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം 54.9% ആയി ഉയർന്നു എന്നത് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മാറ്റമാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്കൂൾ സംവിധാനം ഏറെ മുന്നിലാണ്. സ്കൂളുകളിലെ ആകെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമൂഹിക ഘടന ഇങ്ങനെയാണ്..
- മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (OBC): 44.9%
- ജനറൽ വിഭാഗം: 27.5%
- പട്ടികജാതി (SC) വിഭാഗം: 17.7%
- പട്ടികവർഗ്ഗ (ST) വിഭാഗം: 10%
ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേക പിന്തുണയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും സ്കൂളുകളിൽ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരെയും മാറ്റിനിർത്താതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു 'ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ' അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചതുവഴി ഭാവിയുടെ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ കൈകളിലേക്കാണ് വളരുന്നത് എന്ന് UDISE+ 2025-26 റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു.
ഡിജിറ്റല് രംഗത്തും കുതിപ്പ്
രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകളിലെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളിലും വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പഠനാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പുറത്തുവന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങളിൽ കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റം
പരമ്പരാഗത പഠനരീതികളിൽ നിന്ന് മാറി സാങ്കേതികവിദ്യയിലധിഷ്ഠിതമായ ആധുനിക ബോധനരീതികളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകൾ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യത: രാജ്യത്തെ 69.9% സ്കൂളുകളിലും നിലവിൽ കുട്ടികൾക്കായി കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി: 67.4% സ്കൂളുകളിൽ അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിവരശേഖരണത്തിനും സാങ്കേതിക പഠനത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ആരോഗ്യ-ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളിലെ മികവ്
സ്കൂളുകളിലെ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ രാജ്യം മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതിയും: 99.5% സ്കൂളുകളിലും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ള സംവിധാനവും 95% സ്കൂളുകളിലും വൈദ്യുതി ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കി.
ശുചിമുറികൾ: പെൺകുട്ടികളുടെ പഠനനിലവാരവും സ്കൂളുകളിലെ സാന്നിധ്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങളിൽ വൻ പുരോഗതിയാണുള്ളത്. 98.5% സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും 97.2% സ്കൂളുകളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ശുചിമുറികൾ ലഭ്യമാണ്.
ആരോഗ്യവും ശുചിത്വവും: 96.9% സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൈകഴുകൽ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുസ്ഥിരതയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനവും
കേവലം കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദവുമായ അന്തരീക്ഷ നിർമ്മിതിക്കും ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ലൈബ്രറികൾ: കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനായി 90.5% സ്കൂളുകളിലും ലൈബ്രറികളോ റീഡിംഗ് കോർണറുകളോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം: ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ തടസ്സമില്ലാത്ത സഞ്ചാരത്തിനായി 58.2% സ്കൂളുകളിൽ റാംപുകളും കൈവരികളും നിർമിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് 29.9% സ്കൂളുകളിൽ മഴവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുതാര്യമായ ആസൂത്രണത്തിന് UDISE+
2018–19 അക്കാദമിക വർഷത്തിലാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം 'യുഡൈസ് പ്ലസ്' (UDISE+) എന്ന ഡിജിറ്റൽ വിവരശേഖരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ സുതാര്യമായി ശേഖരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 (NEP 2020) മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രായോഗികതലത്തിൽ എത്രത്തോളം വിജയം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തത്സമയം വിലയിരുത്തുന്നതിനും കൃത്യമായ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും UDISE+ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, വരും വർഷങ്ങളിൽ നൂറു ശതമാനം സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.ർ
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