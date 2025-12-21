ETV Bharat / education-and-career
ബമ്പറടിച്ചല്ലോ, പ്രവേശന പരീക്ഷ പോലും ഇല്ല; സ്കോളർഷിപ്പോടെ ഇനി റഷ്യയിൽ പഠിക്കാം
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് മോസ്കോ, സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, കസാൻ, വ്ളാഡിവോസ്റ്റോക്ക്, കലിനിൻഗ്രാഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.
Published : December 21, 2025 at 1:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് റഷ്യയിൽ പഠിക്കാൻ സുവർണാവസരം. റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തെ ഗവണ്മെൻ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിലേയ്ക്കാണ് വിദ്യാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ റഷ്യൻ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇതിലൂടെ മോസ്കോ, സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, കസാൻ, വ്ളാഡിവോസ്റ്റോക്ക്, കലിനിൻഗ്രാഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. മുൻ അക്കാദമിക് സ്കോറുകളും പോർട്ട്ഫോളിയോയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിദ്യാർഥികളെ ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതടക്കം നിരവധി കോഴ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിനാൽ, പ്രവേശനത്തിന് റഷ്യൻ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിർബന്ധമല്ല. റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രധാന പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേറ്ററി ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് എടുക്കാം. നിലവിൽ 27,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ റഷ്യൻ സർവകലാശാലകളിൽ ഉന്നത പഠനത്തിനായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും റഷ്യൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ, ശുപാർശ കത്തുകൾ, ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിമ്പ്യാഡുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് സഹായ രേഖകൾ എന്നിവ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ആറ് സർവകലാശാലകൾ വരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാല് അന്തിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവകലാശാലയുടെ മൂല്യനിർണയത്തെയും സീറ്റ് വിഹിതത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ബാച്ചിലേഴ്സ്, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, മാസ്റ്റേഴ്സ്, എംഫിൽ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ കോഴ്സുകൾ സർവകലാശാലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മെഡിസിൻ, ഫാർമസി, എഞ്ചിനീയറിങ്, ആർക്കിടെക്ചർ, കൃഷി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, മാനേജ്മെൻ്റ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, ഗണിതം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, വ്യോമയാനം, ബഹിരാകാശ പഠനം, കായികം, കല എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
ജനുവരി 15 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും പ്രാഥമിക ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിങ്ങും നടക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, പങ്കെടുക്കുന്ന സർവകലാശാലകളുമായി സഹകരിച്ച് റഷ്യൻ ശാസ്ത്ര-ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വിദ്യാർഥികളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അനുവദിക്കുകയും ആവശ്യമായ വിസ സംബന്ധമായ രേഖകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കുമായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും മന്ത്രാലയം നിർദേശിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് education-in-russia.com എന്ന ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം.
ALSO READ: നീറ്റ് യുജി 2025; ഇതാണ് അവസാന അവസരം, സ്ട്രേ വേക്കൻസികളിലേയ്ക്ക് ഇന്ന് മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം