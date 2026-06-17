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യുവതലമുറയ്ക്ക് നേവിയുടെ വിളി! രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ സുവര്‍ണാവസരം, അഗ്നിവീർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

നേവിയിൽ ചേരാം, രാജ്യത്തെ സേവിക്കാം! അഗ്നിവീർ അപ്രൻ്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം...

AGNIVEER Join Indian Agniveer Apprentice job opportunity central government job
Representative Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 2:25 PM IST

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ന്ത്യൻ സായുധസേനയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രതീരങ്ങൾ കാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം. ഇന്ത്യൻ നേവി തങ്ങളുടെ പുതിയ അഗ്നിവീർ (അപ്രൻ്റീസ്) - 01/2027, 02/2027 ബാച്ചുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിനൊപ്പം മികച്ചൊരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

  • തസ്തികയുടെ പേര്: അഗ്നിവീർ അപ്രൻ്റീസ്
  • ബാച്ചുകൾ: 01/2027 & 02/2027
  • അവസാന തീയതി: 2026 ജൂൺ 29

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

  1. കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.
  2. AICTE അംഗീകാരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 3 വർഷത്തെ സാങ്കേതിക ഡിപ്ലോമ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
  3. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ബാച്ചുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുള്ളത്.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

താല്‍പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2026 ജൂൺ 29 ആണ്. അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

  1. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
    ആദ്യം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.joinindiannavy.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
  2. രജിസ്ട്രേഷൻ
    നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ 'Register' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. (ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്).
  3. പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ
    രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇമെയിൽ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  4. വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക:
    'Current Opportunities' എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഗ്നിവീർ അപ്രൻ്റീസ് (01/2027 & 02/2027) തസ്തിക തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, വിലാസം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ എന്നിവ തെറ്റുകൂടാതെ പൂരിപ്പിക്കുക.
  5. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
    താഴെ പറയുന്ന രേഖകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ കൃത്യമായ സൈസിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
    • പത്താം ക്ലാസ് മാർക്ക്‌ലിസ്റ്റ്
    • ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക്‌ലിസ്റ്റും
    • പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (അടുത്തകാലത്ത് എടുത്തത്)
    • ഒപ്പ്
    • തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (ആധാർ കാർഡ് / വോട്ടർ ഐഡി)
  6. അപേക്ഷാ ഫീസ്
    നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു.പി.ഐ വഴി അടയ്ക്കുക.
  7. സമർപ്പിക്കലും പ്രിൻ്റൗട്ടും
    എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം 'Submit' ബട്ടൺ അമർത്തുക. വിജയകരമായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റൗട്ട് ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കു‌ക.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

  • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2026 ജൂൺ 29 ആണ്.
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ സാധുവായ ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിലേക്ക് മാത്രമേ അയക്കുകയുള്ളൂ.

യൂണിഫോം ധരിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവലാളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഈ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കൂ‌!

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