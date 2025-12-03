ETV Bharat / education-and-career
ബിഎസ്സി/ബിടെക് ഉള്ളവർക്ക് അവസരം; കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പില് ജോലി നേടാം, മികച്ച ശമ്പളം
134 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകർഷകമായ ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസും. ഉടൻ അപേക്ഷിക്കൂ.
Published : December 3, 2025 at 1:05 PM IST
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പില് ഒരു ജോലി ആണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. എങ്കില് അതിനിതാ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. 22 തസ്തികകളിലേക്കായി 134 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒഴിവുള്ള തസ്തികകള്
- പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് തസ്തികയില് വിവിധ ഗ്രേഡുകള്
- സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്ഡ്
- അഡ്മിൻ അസിസ്സ്റ്റൻഡ്
പൂനെ, ഡല്ഹി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലാണ് നിയമനം ഉണ്ടാകുക. പ്രധാന ആകർഷണം ജോലിയുടെ ശമ്പളമാണ്. തസ്തികകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുക. 29,200 രൂപ മുതല് 1,23,100 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം. വീട്ടുവാടകയും അലവൻസും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
യോഗ്യത
സയൻസ് സ്ട്രീമുകാർക്കാണ് അവസരം. ബിഎസ്സി, എംഎസ്സി, ബിടെക്, എംടെക്, ഡോക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയ ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും നിയമനം. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ. പിന്നീട് ജോലിയില് മികവ് പുലർത്തിയാല് കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നല്കിയേക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മോസം സ്കീമിന് കീഴിലാണ് നിയമനം. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും അനുബന്ധ മേഖലയിലും ഉള്ള വിവിധ ഗവേഷണ വികസന പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടാകും. ഇതില് നിന്നാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
പ്രായം : 30 വയസിനും 50 വയസിനും ഇടയിലാകണം അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് Mausam.imd.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻ്റ് ഇക്കോണമിക് സർവീസ് ലിമിറ്റഡില് അവസരം
റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻ്റ് ഇക്കോണമിക് സർവീസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒഴിവ്. വിവിധ തസ്തികകളിലായി 400-ലധികം ഒഴിവാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഐടി തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലയിലേയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീറിങ് ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 25.
യോഗ്യത
സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, എസ് & ടി, കെമിക്കൽ, മെറ്റലർജി, ഐടി, ഫുഡ്, ഫാർമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ജനറൽ, ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി (എൻസിഎൽ), പിഡബ്ല്യുബിഡി വിഭാഗക്കാർക്ക് അതാതു വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം. കൂടാതെ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം നിർബന്ധമാണ്. കൂടുതലറിയാൻ: എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നേടാം; വൈകേണ്ട, ഉടൻ അപേക്ഷിച്ചോളൂ, അവസാന തീയതി ഇത്
