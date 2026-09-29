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ഇന്ത്യയിൽ കാമ്പസ് തുടങ്ങാൻ ഫ്രഞ്ച് സർവകലാശാലകൾക്ക് ക്ഷണം; ചർച്ചകൾ സജീവം

വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി ഫ്രഞ്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഫിലിപ്പ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൽഹാദ് ജോഷി ഫ്രഞ്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഫിലിപ്പ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി (X@EduMinOfIndia)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 10:47 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, നവീകരണ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി ഫ്രഞ്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഫിലിപ്പ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ നീളുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായാണ് ഫ്രഞ്ച് മന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആഗോളതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

പുതിയ ഐഐടി കാമ്പസ്
ഫ്രാൻസിലെ നൈസ് നഗരത്തിൽ പുതിയ ഐഐടി കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ചർച്ചയായി. ഇതിനുപുറമെ, ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ് 2026 പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ഇയർ ഓഫ് ഇന്നൊവേഷൻ 2026 ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അക്കാദമിക, ഗവേഷണ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രൾഹാദ് ജോഷി വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ മികച്ച പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാനും പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ പങ്കാളിത്തം വലിയൊരു വേദിയൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സഹകരണം
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ (എംആർക്യു) പുതുക്കുന്ന കാര്യവും മന്ത്രിമാർ ചർച്ച ചെയ്തു. സ്പാർക്ക്, ഗ്യാൻ എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെയും ലൈഫ് സയൻസസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് മേഖലയിലെ ഫ്രാങ്കോ-ഇന്ത്യൻ കാമ്പസിലൂടെയുമുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സംയുക്ത അക്കാദമിക പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വിദേശ കാമ്പസുകൾക്ക് ക്ഷണം
ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ ശാഖകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഫ്രഞ്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാമ്പസുകൾ തുടങ്ങാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സേവനം കൂടുതലായി ആവശ്യമുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാമ്പസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികമായും അക്കാദമികമായും ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

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ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനും ഗുണനിലവാരമുള്ള പഠനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായി. ലൈഫ് സയൻസസ്, സോഷ്യൽ സയൻസസ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനതല സഹകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും ഈ സന്ദർശനം വഴിയൊരുക്കും.

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FRENCH UNIVERSITY BRANCH CAMPUSES
GIFT CITY GUJARAT
IIT CAMPUS IN NICE FRANCE
INDIA FRANCE EDUCATION PARTNERSHIP
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