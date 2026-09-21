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ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; വരുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം അവസരങ്ങൾ

ൻഎൽബി സർവീസസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, തിരക്കിട്ട നിയമന പ്രക്രിയകളുടെ സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 12 മുതൽ 14 ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ തൊഴിലുടമകൾ ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്

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Representational image (IANS)
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By IANS

Published : September 21, 2026 at 9:43 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവ സീസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ ഈ വർഷം വൻ വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2026ലെ ഉത്സവ സീസണിൽ രാജ്യത്ത് 15 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം വരെ താത്കാലിക, ഗിഗ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ എൻഎൽബി സർവീസസ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്ഥിരമായ തൊഴിലിന് പകരം താത്കാലികമോ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഉള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലികളാണ് ഗിഗ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻഎൽബി സർവീസസ് ക്രോഡീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവസാന നിമിഷമുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് പകരം കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്നതും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതുമായ രീതികളിലേക്കാണ് തൊഴിലുടമകൾ ഇപ്പോൾ മാറുന്നത്.

ഉത്സവ സീസൺ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു തത്സമയ പരീക്ഷണമായി മാറുകയാണെന്നും ഫലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്നും എൻഎൽബി സർവീസസ് എസ്വിപിയും എപിഎസി മേധാവിയുമായ വരുൺ സച്ച്ദേവ വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിലുടമകൾ നേരത്തെ തന്നെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് അപ്പുറം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വേഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സജ്ജരായവരെയാണ് കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു കാലത്ത് സീസണിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വകാല പ്രതികരണമായിരുന്ന നിയമനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ കഴിവുകൾ വിലയിരുത്താനും ദീർഘകാല തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള തന്ത്രപരമായ അവസരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

എൻഎൽബി സർവീസസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, തിരക്കിട്ട നിയമന പ്രക്രിയകളുടെ സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 12 മുതൽ 14 ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ തൊഴിലുടമകൾ ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്സവകാലത്തെ ആവശ്യകതകൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ, ജീവനക്കാരുടെ സന്നദ്ധത ബിസിനസുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറുകയാണ്. ജീവനക്കാരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്, ഈ തിരക്കേറിയ സമയത്ത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിയെയും കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും.

തൊഴിൽ മേഖലകളിലെ മാറ്റം
ഉത്സവകാല ജോലികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഡെലിവറി, വെയർഹൗസിങ്, റീട്ടെയിൽ സെയിൽസ്, കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ്, ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ പുതിയ കാലത്തെ ഓപ്പറേഷണൽ റോളുകളിൽ 15 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും എൻഎൽബി സർവീസസ് കണക്കാക്കുന്നു.

തൊഴിലവസരങ്ങൾ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ടയർ-2, ടയർ-3 നഗരങ്ങളിൽ ഉത്സവകാല നിയമനങ്ങളുടെ 45 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വിപണികളിലെ നിയമനങ്ങളിൽ 25 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇ-കൊമേഴ്സ്, ക്വിക്ക് കൊമേഴ്സ്, സംഘടിത റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകൾ എന്നിവ വികസിക്കുന്നതിനൊപ്പം കൊച്ചി, ജയ്‌പൂർ, ലഖ്നൗ, ഇൻഡോർ, സൂറത്ത്, നാഗ്പൂർ, ഭുവനേശ്വർ, കോയമ്പത്തൂർ, ഛണ്ഡിഗഡ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വർധിക്കും.

കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ
ഉത്സവകാല നിയമനങ്ങളിൽ 20 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ പുതിയതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരായിരിക്കും. മെട്രോ നഗരങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രതിഭകളെ കമ്പനികൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ വനിതകളുടെ നിയമനത്തിൽ 30 മുതൽ 35 ശതമാനം വരെ വർധനയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉടനടി ജോലിക്ക് കയറാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കായി കമ്പനികൾ തമ്മിൽ മത്സരം നടക്കുന്നതിനാൽ വേതനത്തിലും വർധനവുണ്ടാകും.

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കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ തൊഴിലുടമകൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ, ജോലി ചെയ്യാൻ സജ്ജരായവർക്ക് 12 മുതൽ 18 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ വേതനം ലഭിച്ചേക്കാം. ടയർ-1 നഗരങ്ങളിൽ മുൻപരിചയമുള്ളവർക്കും ഉടനടി ജോലിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കും സാധാരണ സീസണൽ ജീവനക്കാരേക്കാൾ 12 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ വേതനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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NLB SERVICES SEASONAL JOB REPORT
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